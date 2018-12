REDNINGSMANN: Redningsmannen Mickey Huber ble redningsmann også for lille Zoele Mickey Huber. Foreldrene til jenta ga datteren sitt mellomnavn nettopp av den grunn, da Huber reddet dem ut av branninfernoet i California for halvannen måned siden. Foto: Daniel Skinner / TT NYHETSBYRÅN

Oppkalte datter etter redningsmann

Anastasia Skinners (25) fødsel startet midt under evakueringen fra branninfernoet i California.

Det er Yahoo News som forteller den rørende historien som endte lykkelig, men som hadde en svært så dramatisk start.

Trebarnsmoren Anastasia Skinner og ektemannen Daniel kommer fra Paradise, California – byen som rett og slett ble utslettet av den forferdelige brannen som herjet delstaten i november.

Den 8. november fikk Skinner-familiens nabolag beskjed om å evakuere fra flammene som nærmet seg husene deres. Anastasia Skinner var høygravid og hadde ennå en måned til fødsel, men da hun gikk for å hente hundene til sin mor, kjente hun de første riene.

– De var kraftige og kom med tre minutters mellomrom. Både Daniel og min mor ba meg legge på og ringe 911 (113 i Norge, red.anm.) i stedet, forteller Anastasia Skinner til Yahoo News.

Med tre minutters mellomrom mellom riene hadde Skinners fødsel kommet i utdrivningsfasen. Babyen kunne komme når som helst. Men trafikken sto bom stille på grunn av evakueringen. Og Anastasia fjerde barn skulle komme til verden med keisersnitt. Det hastet.

– Da smertene ble verre, ba 911 meg om å legge meg på hornet og rope på hjelp, forteller hun.

Til slutt ble brannmannskapene oppmerksom på kvinnen i nød. En av de første som kom frem til henne var nestsjefen for Butte County Emergency Services, Mickey Huber.

– Han tok en rask avgjørelse om at vi ikke hadde tid til å vente på helikopter.i I stedet dannet han en eskorte av utrykningskjøretøyer. Selv satt han i baksetet med meg, fortalte meg historier og fikk meg til å le. Han var så rolig, og han fikk oss ut, forteller Anastasia Skinner.

Vel fremme ved Enloe Medical Center fikk de stoppet den premature fødselen, men paret hadde også mistet kontakten med Mickey Huber som de gjerne ville takke.

Først etter et avisoppslag i begynnelsen av desember får de kontakt, og Huber besøker dem på sykehuset. Der får han vite at Anastasia og Daniel har oppkalt datteren etter Mickey for å takke han – Zoele Mickey Skinner.

– Jeg ble og er fremdeles ydmyk og beæret over denne gesten. Selve evakueringsdagen var preget av ulike følelser, men jeg husker den svært godt nå på grunn av baby Zoele, uttalte Mickey Huber til Yahoo News etterpå.