Tre britiske turister døde i ulykke på Island

Fire andre er hardt skadet etter at bilen de satt i gikk gjennom rekkverket på broen Skeiðarársandur, drøyt 300 kilometer øst for Reykjavik.

Ulykken skjedde ved 9.30-tiden lokal tid. Bilen turistfølget satt i, kjørte gjennom rekkverket på broen og falt omtrent åtte meter ned i et elveleie, skriver BBC .

– Det var grusomt. Det virket som bilen hadde truffet bakken flere meter fra der den stoppet. Vi slet med å få alle ut, sier turistguide Adolf Erlingsson, som var blant de første som ankom stedet.

Det er ett barn blant de omkomne og to barn blant de skadede. Alle de skadede er transportert til sykehus.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har oversikt over hva som førte til at sjåføren mistet kontroll over kjøretøyet. De har ennå ikke avhørt de skadede.

Skeiðarársandur ligger helt sør på Island . Det er en stor slette med løsmasser fra isbreen Skeiðarárjökull. Broen er den lengste på Island og måler 904 meter.