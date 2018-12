Militærfly krasjet på Hawaii: Piloten overlevde

Tilstanden til piloten er alvorlig etter at han ble skutt ut av flyet rett før det styrtet i havet.

Publisert: 13.12.18 02:41 Oppdatert: 13.12.18 03:26

En talsperson for de føderale luftfartsmyndighetene opplyser at et Hawker Hunter-jagerfly styrtet i havet utenfor Honolulu onsdag ettermiddag lokal tid, melder AP .

Deltok i militærøvelse

Flyet styrtet rundt 14.25 lokal tid, etter å ha tatt av fra hovedflyplassen i Honolulu. Flyet gikk ned rundt 5,6 kilometer fra en av rullebanene.

Talsperson for Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Charles Anthony, opplyste først at flyet var tilknyttet militæret, men at det kunne være sivilt. Litt senere ble det opplyst at flyet var innleid som en del av en større militærøvelse.

Det bekrefter også det amerikanske forsvarsdepartementet overfor den lokale TV-stasjonen KITV .

Hawaii News Now viser et bilde tatt av piloten som er i luften med fallskjerm over seg mens flyet er på vei ned i vannet:

Den amerikanske kystvakten opplyser at pilotens tilstand er stabil etter å ha blitt reddet opp av vannet rundt 4,8 kilometer sør for Oahu nær Sand Island.

Ifølge Hawaii News Now skal piloten ha deltatt i den pågående øvelsen Sentry Aloha da ulykken skjedde. Omtrent 800 personer og 30 fly deltar i øvelsen.

Forsvarsdepartementet opplyser til KITV at flyet nå befinner seg i havet utenfor Sand Island.

Piloten skal ha blitt skutt ut fra flyet etter at det tok av fra Honolulu. En periode ble alle avganger fra hovedflyplassen i Honolulu holdt igjen, men trafikken er nå i gang igjen.

Det stasjonære kameraet på Waikiki-stranden fanget også opp den dramatiske ulykken: