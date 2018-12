STAR WARS: Skywalker-gibbonen er en av de 157 nye artene som er oppdaget i Mekong-regionen. Den nye arten, som tilhører apefamilien, er en av verdens 25 mest truede dyrearter. Foto: WWF

157 nye arter: Se bilder av boybandflaggermusen, Star Wars-apen og Midgards-padden

UTENRIKS 2018-12-11T23:05:33Z

Selv om mennesket har saumfart store deler av jordkloden, så dukker det stadig opp nye arter. I fjor fant forskerne 157 nye arter i Mekong-regionen i Sørøst-Asia, melder Verdens naturfond (WWF).

Hils på Skywalker-gibbonen, Lance Bass-flaggermusen og Midgards-padden, tre av de nye artene forskerne har funnet i Mekong-regionen i Sørøst- Asia , som inkluderer Vietnam , Kambodsja , Laos og Thailand .

– Dette er artig. Det er litt over 1,2 millioner arter på jorden, og vi antar at det fremdeles er mange som ikke er påvist, sier Sverre Lundmo, som er seniorrådgiver for naturmangfold i WWF.

Her er tre av de nyoppdagede artene:

Lance Bass-flaggermusen, som har hentet navnet fra et av medlemmene i det elskede (og hatede) boybandet NSYNC. Navnet har den fått på grunn av likhetstrekkene på sveisen.

Midgards-padden har fått navn etter Ringenes Herre-universet. Piggene og leveområdet i Elfin-skogen i Vietnam har gjort padden kjent som Midgards-padden.

Skywalker-Gibbonen har fått navnet sitt etter Star Wars-helten Luke Skywalker. Den nyoppdagede gibbonen er oppført som en av verdens 25 mest truede dyrearter.



BOYBAND: Denne nyoppdagede flaggermusarten har fått navn etter Lance Bass, som var medlem i boybandet NSYNC, som hadde sin storhetstid på 90-tallet.

Truet

At 157 nye plante- og dyrearter ble funnet i regionen i 2017 betyr at det i snitt ble funnet tre nye arter i uken.

– Det er mange flere arter der ute som venter på å bli oppdaget. Men dessverre vil flere av forsvinne før vi oppdager dem, skriver direktør for artsbevarelse hos WWF i Stillehavsområdet av Asia, Stuart Chapman, i en pressemelding.

Ifølge en fersk WWF-rapport har det vært en nedgang i antall ville dyr på 60 prosent de siste 40 årene. I Mekongs-regionen gjør industri og avskoging at nedgangen trolig er enda større, mener forskerne.

– Artene trenger ikke å forsvinne. Å sørge for store reservat for dyreliv, sammen med økt innsats for å stoppe illegal handel, vil hjelpe mye i å bevare det ekstraordinære dyrelivet i Mekong-regionen, sier Chapman videre.

Se bildene av noen av de nye artene:





















GJØRME: Denne slangen som lever i gjørmeterreng ved Salween-elven er allerede truet fra landbruket, som utvider driften i dens leveområde.

– Lite undersøkt

Lundmo mener at ekspedisjonen i Mekong-regionen viser behovet for kunnskap, og at det fremdeles er mye å oppdage på jordkloden.

– Det er viktig å vite hva som finnes for å kunne ta vare på artene. Samtidig som dette kanskje er rare arter, så kan de være viktige for naturen i området. Om vi ikke klarer å ta vare på dem, så forsvinner kanskje andre arter også.

Han sier at det er nye oppdager å oppdage i hele verden, også Norge.

– I Norge har vi også eksempler på arter som er nye for vitenskapen, men dette er ofte arter som er vanskelige å finne, sånn som små lavarter. Det vi ser i Sørøst-Asia er at nye og svært forskjellige arter blir oppdaget, som flaggermus, reptiler og planer. Dette er et område som er lite undersøkt, med alt fra tropisk skog til fjellområder, avslutter Lundmo.

