Derfor viste jeg Trump finger’n

UTENRIKS 2018-11-04T15:20:10Z

STERLING, VIRGINIA (VG) Juli Briskman (50) viste president Donald Trump finger'n, fikk sparken, og har ikke angret ett sekund siden.

Publisert: 04.11.18 16:20 Oppdatert: 04.11.18 17:10

– Jeg så rekken med svarte biler komme og skjønte at det var ham. Det var min sjanse til å fortelle ham hva jeg følte. Jeg var veldig frustrert. Jeg ante ikke at det var fotografer der.

Juli Briskman har invitert VG til sitt idylliske hjem i Sterling, Virginia, ikke langt fra Trump National Golf Club, hvor presidenten var på vei da hun gjorde gesten som gjorde henne berømt.

En pressefotograf knipset øyeblikket da langfingeren hevet seg. Den kom som et resultat av det hun mener er en gjennomført korrupt og udugelig president.

Det var ikke sånn at det var et ukontrollert raseriutbrudd eller et sekunds ubetenksomhet. Da hun tok igjen presidentkortesjen i neste trafikkryss, gjorde hun det nemlig igjen.

– Jeg hadde bestemt meg for å ta en liten sykkeltur. Akkurat den dagen var jeg spesielt frustrert over at han bygger ned Affordable Care Act (Obamas helsereform) fra innsiden og at to tredjedeler av Puerto Rico fortsatt ikke hadde fått elektrisitet etter orkanen. Og generelt var det alle løgnene. Bedrageriet. Og det faktum at han skulle på golfbanen igjen! Jeg mener, han gjør jo det hele tiden.

BAKGRUNN: Trump spiller like mye golf som proffene

Briskman synker ned i den dype, grå sofaen og får straks selskap av labradoren Sailor som er henrykt over at matmor er hjemme fra sin nye jobb.

Barna på 14 og 16 år er et annet sted i huset. Eksmannen, som jobbet for CIA, har flyttet ut.

Eksmannens jobb gjorde at de to ganger bodde i Europa, i land som tidligere tilhørte Sovjetunionen. Den gangen jobbet Juli Briskman på de amerikanske ambassadene. Hun har sett verden.

Neste år stiller hun til valg for en posisjon i fylkesstyret i Loudoun.

– Jeg tror #metoo-bevegelsen og valget av Trump har skapt en bølge av kvinner som vil gjøre opprør, sier Briskman.

Da bildet av den da uidentifiserte kvinnen som ga Trump fingeren begynte å sirkulere for ett år siden, la Briskman det inn som sitt profilbilde på Twitter og Facebook.

Dagen etter informerte hun arbeidsgiveren om at det var henne det var snakk om. Svaret var at «du har lov til å sykle og gjøre hva du vil i fritiden, men ikke snakk med mediene».

Så tok en av de amerikanske talkshowkongene tak i saken. Journalister begynte å ringe. Neste dag ble Briskman, som var ansatt som markedsanalytiker, bedt om å bli igjen på tampen av et møte.

Et par direktører kom inn. Hun fikk beskjed om at hun hadde brutt selskapets retningslinjer for sosiale medier og at de «måtte beskytte firmaet». Det viste seg at selskapet hadde en større kontrakt med myndighetene.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

– De sa at de ikke kunne ha en i staben som kritiserte administrasjonen på den måten jeg gjorde det.

– Angrer du på hva du gjorde?

– Nei, jeg blir mer sikker hver dag på at det var riktig å gjøre. Det som skjer, er latterlig. Det blir verre når du tenker at det ikke kan bli verre, sier Briskman, før hun begynner å ramse opp saker som hun mener demonstrerer presidentens ondskap og inkompetanse:

Som tiltaksløsheten rundt det brutale drapet på journalisten Jamal Khashoggi, hvordan han varsler politiske beslutninger uten å ha informert sine egne departement, hvordan han lyver om skattekutt og hvordan han vil kvitte seg med transpersoner i militæret.

– Det er forferdelig og skandaløst og det viser at Trump-administrasjonen ikke setter pris på amerikanske verdier. Jeg er forbannet på daglig basis. Det er utmattende. Angstnivået mitt stiger.

– Og i mellomtiden blir Trumps meningsmålinger og godkjent-rating stadig bedre?

– Ja, han har dessverre mye støtte. Det skyldes alle løgnene og valgkampmøtene. Og jeg vet ikke hva jeg skal tenke om kvinner som støtter ham. Jeg mener, hvis det er noe dette har vist oss, er det at vi har en ubehagelig side ved vår kultur som mange av oss ikke var klar over. Vi har en svakhet for hvit overlegenhet. Vi har en svakhet for å undertrykke kvinner. Alt som skjer nå, eksponerer dette, sier Briskman.

– Jeg kan for eksempel ikke skjønne hvordan noen kan støtte hverken høyesterettsdommer Kavanaugh eller Trump. Han har skrytt av å ha begått overgrep mot kvinner og så får han inn en i høyesterett som angivelig også har begått overgrep mot kvinner, en som har flere troverdige anklager mot seg. Jeg forstår ikke hvordan kvinner kan støtte dette, jeg vet ikke om de er blinde eller simpelthen ikke vil vite.

Selv har Trump sagt at «Kavanaugh og karavanen» er hans to viktigste saker i valgkampen.

– Noen mener du bør vise mer respekt overfor USAs president enn å vise ham fingeren?

– Ikke akkurat nå. Aldri i livet. Han representerer ikke oss bra, her i landet eller verden ellers. Jeg mener at vi ikke er forpliktet til å vise respekt til vår president. Det er en del av selve fundamentet i vårt demokrati at vi har en rett til å kritisere politikere når vi ser at noe ikke er riktig.

– Hva sa du til dine barn om det?

– De er 14 og 16 år og det er ikke noe de ikke har sett før. Jeg tror det er ok å lære dem å stille spørsmål ved autoritet. Med alle sakene om misbruk i kirken og på arbeidsplasser, hvis ikke vi oppfordrer til å stille spørsmål ved noe som er galt, lærer vi dem ikke det de trenger for å overleve.

STORT INTERVJU: Mannen Trump ikke kan fordra (VG+)

– Mener du det er riktig i dagens polariserte USA å bruke så harde ord om presidenten?

– Hvis du har en president som lyver, så må han stilles til ansvar for det. Og hvis løgnene er skandaløse, må vi respondere med sinne. Jeg mener virkelig det. Det gjør meg ikke glad. Nivået av splittelse i landet vårt gjør meg ikke glad. Men man kan ikke lene seg bakover og ikke respondere på det.

Hun snakker om hvordan hun er en av demonstrantene utenfor golfklubben borte i gaten når han dukker opp der. Trump stopper selvsagt aldri, men det hender noen av dem han spiller med gjør det.

Juli Briskman står der med sitt «Lock him up»-plakat som hun har fått bestilt og trykket opp. Hun tar oss med ut i dobbeltgarasjen hvor hun har plakaten liggende i baksetet i bilen. Vi går ut for å ta noen bilder.

Hun ruller ut plakaten uten å bry seg om naboene, selv om noen av dem er Trump-supportere.

– Du har den plakaten fordi du mener at Trump bør i fengsel?

– Ja, jeg gjør det.

Dette er USAs mellomvalg USA holder valg annethvert år. Siden presidenten velges for fire år, gjelder mellomvalget bare Kongressen, guvernører og lokalvalg. Valget holdes første tirsdag i november, i år 6. november. Nasjonalforsamlingen Kongressen har to kamre: Representantenes hus og Senatet. I år er alle medlemmene av Representantenes hus og en tredel av senatorene på valg. Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år. Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser. Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 33 senatorer på valg: 23 demokrater, åtte republikanere og to uavhengige som politisk ligger nærmest Demokratene. I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har Republikanerne flertall.

Hun ramser opp flere saker som hun mener beviser at han begår ulovligheter: Hun mener at han nekter migranter å søke asyl, at han er troverdig beskyldt av flere kvinner for seksuelle overgrep, og at han var aktiv i Russlands innblanding i valget .

– Jeg mener at han bør bures inn med Paul Manafort og alle de andre.

– Har du noe bra i det hele tatt å si om ham?

Stillhet.

– Hva er det beste du kan du om ham?

Lang latter.

– Jeg har ikke det. Om det er noe positivt, så er det at han har eksponert alle de ubehagelige sidene ved landet vårt, som jeg nevnte tidligere. Sorry. Jeg har mistet alt håp. Virkelig.

Hun snakker om hvor viktig tirsdagens valg er for å stanse Trump, hans administrasjon og det republikanske partiet.

Hun drømmer om at han svekkes kraftig og at han dedikerer seg til golfen i sine siste år som president , for i politiske beslutningsprosesser er han livsfarlig, mener hun.

– Jeg gråt ikke etter presidentvalget i 2016. Men jeg tror jeg kommer til å gråte 6. november hvis ikke demokratene tar et av kamrene i Kongressen. For meg kommer det til å bli et jordskjelv.