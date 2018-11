STRIKKEGENSER: Finnmarkingen Frank-Bakke Jensen, forsvarsminister (H), stilte på pressekonferanse i NATO med hjemmestrikket genser, til stor moro for russerne. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Russerne gjør narr av Bakke-Jensens genser

2018-11

PARIS (VG) Russisk media ler av strikkegenseren til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Mamma bryr seg ikke om hva de sier i Russland, svarer statsråden.

Russlands øyne er for tiden godt festet på Norge i forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture, men antrekket til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tok, ifølge den russiske TV-kanalen NTV , all oppmerksomhet på onsdagens NATO-pressekonferanse i Brussel.

«Hele verden ser på dem, men i dag var de opphetede diskusjonene absolutt ikke forårsaket av alliansens suksess på militærfronten, men av den norske forsvarsministerens festlige genser» , melder kanalen.

«Med hjelp fra bestemor»

Russland har protestert mot NATO-øvelsen, og den russiske ambassaden hevder i et Facebook-innlegg at den er av antirussisk karakter. I russiske medier gis det mye plass til krass kritikk av den massive militære treningen.

Hva gjelder den norske forsvarsministeren, tar kritikken en mer latterliggjørende tone når de omtaler det de kaller en «genser med fisk».

«Etter slik en lysende opptreden, florerte det vitser i sosiale medier om at Bakke-Jensen den dagen åpenbart hadde gjort seg klar til jobb med hjelp fra bestemor», fortsetter NTV.

Ikke bestemor, men ...

Frank Bakke-Jensen selv gjør det klart at russerne tar feil i å anta at genseren er strikket av hans bestemor.

Den æren er det nemlig en annen kvinne som skal ha.

«Mange har spurt meg om genseren jeg hadde på meg under pressekonferansen med Jens Stoltenberg i dag. Det er Finnmarksgenseren, som ho mamma har strikka til meg», skriver forsvarsministeren på Facebook.

Til VG har forsvarministeren følgende kommentar:

– Mamma bryr seg ikke om hva de sier i Russland. Finnmarksgenseren er fin og varm og gitt av mors hjerte!

«Fiskegenser» nytt våpen

Ingen russiske medier har forsøkt å finne ut om genseren faktisk er hjemmestrikket. Kanal 5 trekker derimot paralleller mellom «den koselige hjemmegenseren» og den pågående militærøvelsen.

«En genser med fisk er NATOs nye våpen. Det har alliansens fremste figurer demonstrert under Trident Juncture», skriver kanalen på sitt nettsted.

Kanalen merker seg forøvrig at mens mennene i norsk politikk stiller i fiskegensere, er det kvinnene som « gjør mennenes jobb» , og viser til at statsminister Erna Solberg kjørte stridsvogn under øvelsen.

«Den 57 år gamle tobarnsmoren likte tydelig den uvanlige turen» , hevder den russiske kanalen.