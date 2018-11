SOLGTE 106 STJÅLNE TOALETTER: To menn sto bak det tyske «toalett-kuppet» hvor de solgte bærbare toaletter til Nederland. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

To menn dømt for å ha stjålet utedoer i Tyskland

UTENRIKS 2018-11-06T20:43:45Z

De tyske mennene har solgt over 100 stjålne, bærbare toaletter til en verdi av over en halv millioner norske kroner.

En 40 år gammel mann og hans 28 år gamle tidligere kollega er dømt til henholdsvis ti måneder betinget fengsel og seks måneder ubetinget fengsel for å ha ribbet Düsseldorf for bærbare utedoer, skriver AP .

Mer enn hundre toaletter forsvant fra byen, og nå viser det seg altså at det var to tidligere ansatte ved et avfallshåndteringsfirma som sto bak.

Istedenfor å bare tømme toalettene for innholdet, deporterte de like godt hele sulamitten til Nederland gjennom en tredjepart. Det er usikkert om innholdet inngikk i avtalen.

AP skriver at toalettene hadde en totalverdi på nesten 70.000 euro, tilsvarende 670.000 norske kroner.

I retten sier den 40 år gamle mannen at de solgte toalettene av grådighet, ifølge tyske Bild, som omtaler saken som «toalett-kuppet».