DØDSTALLENE STIGER: I flere nye angrep mot det opprørskontrollerte området Øst-Ghouta i Syria natt til lørdag ble minst tre sivile drept, og tolv såret, melder SOHR. Her veller røyk opp etter et angrep mot bygninger i utkanten av Damaskus fredag kveld. Foto: Amnar Suleiman / AFP

SOHR: Minst 140 raketter fyrt av mot Øst-Ghouta natt til lørdag

Publisert: 24.02.18 10:38 Oppdatert: 24.02.18 11:13

Syriske styrker har siden fredag kveld fyrt av minst 140 raketter mot opprørskontrollerte Øst-Ghouta nær Damaskus natt til lørdag, ifølge eksilgruppen SOHR.

Etter at FNs sikkerhetsråd fredag kveld besluttet å utsette avstemningen rundt et resolusjonsutkast om våpenhvile, fyrte syriske regimestyrker av minst 140 raketter mot ulike deler av Øst-Ghouta, opplyser den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Under nattens luftangrep ble minst tre sivile drept og tolv såret, ifølge SOHR, som får sin informasjon fra et kildenettverk på bakken.

Medregnet de nye ofrene er 474 sivile blitt drept i Øst-Ghouta siden søndag, ifølge SOHRs tall.

Lørdag morgen skriver Al Arabiya at minst 21 mennesker er drept i den opprørskontrollerte regionen etter et rakettangrep.

Det bor om lag 400.000 mennesker i Øst-Ghouta, som er et forstadsområde øst for Damaskus .

Forstadsområdet er kontrollert av ulike opprørsgrupper og har siden 2013 vært beleiret av president Bashar al-Assad og hans regjering. Det betyr at ingen nødhjelp slipper inn, ei heller mat, vann og medisiner.

FNs sikkerhetsråd skulle torsdag stemme over et svensk-kuwaitisk resolusjonsforslag om 30 dagers våpenhvile i Syria, men avstemningen ble utsatt til fredag. Fredag ble den på nytt utsatt flere ganger utover kvelden, inntil det ble besluttet å utsette den nok en gang, denne gang til lørdag klokken 18 norsk tid.

Det er motstand fra Russland som ligger bak utsettelsene. FN-diplomatene forsøker å meisle ut en tekst som de håper også Russland kan stille seg bak. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov uttalte fredag at landet kan slutte opp om en resolusjon, men at utkastet i så fall må inneholde garantier om at også opprørere må overholde en våpenhvile.

Forslaget fra Sverige og Kuwait har som mål å sikre humanitær hjelp til sivilbefolkningen og å frakte sårede ut fra beleirede områder.