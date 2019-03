UVITENDE: Hverken Linn Thea Pettersen eller moren så haien bak Pettersen før hun var tilbake på land. Foto: PRIVAT

Fotograferte datteren på surfebrett – så oppdaget de haien

Linn Thea Pettersen ante fred og ingen fare da hun var ute med longboard i sjøen i Australia. Så fikk hun se bildene moren hadde tatt.

Publisert: 17.03.19 20:54 Oppdatert: 17.03.19 21:09







Linn Thea Pettersen var på campingtur i Double Island i Australia med sin mor, Kjersti Pettersen, da hun bestemte seg for å ta en tur ut i vannet.

Vannet var flatt og krystallklart, så hun valgte å padle en tur på surfebrettet sitt.

les også To haiangrep på ett døgn ved populært feriested i Australia

Moren ble igjen på land for å knipse bilder av datteren. Da Pettersen senere på dagen satt seg ned for å kikke gjennom bildene, fikk hun litt av en overraskelse:

På et av bildene så hun tydelig en haifinne stikke opp av vannet bak henne. Den hadde hun ikke sett da hun var i vannet.

– Jeg var ganske langt ute, og mor sto med kameraet cirka 200 meter inne på land. Hun hadde nok fokuset på meg, for hun så dessverre ikke haien hun heller, sier Pettersen.

MOR OG DATTER: Kjersti Pettersen er for tiden på besøk hos datteren Linn Thea Pettersen, som studerer i Australia. Foto: PRIVAT

Andre er ikke like intetanende om at det er haier i vannet. Sjekk denne videoen:

Ikke skremt

Pettersen har bodd i Australia i fire år, hvor hun studerer helsevitenskap. I fritiden driver hun med både fridykking, båtfiske og surfing, og hun forteller at hun ser haier støtt og stadig.

Hun reagerte dermed ikke med redsel da hun fikk se bildene av seg selv og haien.

les også Denne sjeldne haien ble fanget på kamera

– Jeg synes det var gøy at hun fikk den med i bildet, da jeg aldri har fått en hai på film selv. Mor derimot, var nok heller litt skremt. Det skyldes nok dessverre skurke-bildet hai har fått av medier, noe som er forferdelig trist, sier hun, og legger til at haier er majestetiske skapninger som er viktige for havets økosystem.

Australia er landet hvor flest mennesker har mistet livet i haiangrep, med nesten 50 fatale angrep de siste tre tiårene, ifølge den australske avisen News.co.au. Det skremmer ikke Pettersen.

les også Sønnen (13) alvorlig skadet i haiangrep: – Det er et mirakel

– Jeg har heldigvis til dags dato ikke kommet nærme noe stort eller aggressivt nok til å skremme meg ut av havet. Det tok ikke mer enn fem minutter etter oppdagelsen før vi var ute i vannet igjen. Mor ble også med etter litt overtalelse, ler hun.

– Haier er som regel mer redd for oss, enn vi er for dem.

STOR: Sandtigerhaien kan bli opp til 3,2 meter lang. Foto: AFP / NSWDPI

Mistenker sandtigerhai

Double Island er en øy i delstaten Queensland, og ligger ved Great Barrier Reef – verdens største korrallrev.

Pettersens kjæreste er fra Sør-Afrika og har vokst opp på en dykkebåt. Han mistenker at haien på bildet er en to meter lang sandtigerhai.

les også OBS: Sterke bilder! Nordmann skadd i mulig haiangrep i Thailand

– Double Island er kjent for sandtigerhaier, og er et hyppig besøkt sted for folk som er interessert i å dykke med hai, sier Pettersen.

Ifølge myndighetene i Queenslands egne nettsider er området et av de mest populære dykkestedene etter nettopp denne haitypen i delstaten.

Sandtigerhaien kan bli opp til 3,2 meter lang, og hadde tidligere et rykte på seg for å være ekstremt farlig for mennesker. Dette ryktet har imidlertid blitt tilbakevist som følge av forskning de siste årene.

Ifølge det australske forskningsbyrået CSIRO er ikke sandtigerhaien en trussel for mennesker, da de ikke er aggressive av natur, og ikke vil angripe uprovosert.

Sandtigerhaien er en sjelden art, og er utrydningstruet i flere deler av verden.