INGEN OVERLEVENDE: Et av passasjerenes pass ligger i åkeren hvor Ethiopian Airlines-flyet styrtet søndag. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Dette vet vi om flyulykken i Etiopia

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til hva som skjedde da et passasjerfly med 157 om bord styrtet i Etiopia søndag. Dette er hva vet vi så langt.

Publisert: 11.03.19 11:03 Oppdatert: 11.03.19 11:31







Hvor var flyet på vei?

Flyet tok av fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba klokken 08.38, og skulle ha ankommet den kenyanske hovedstaden Nairobi klokken 10.45. Seks minutter etter avgang forsvant det fra flytårnets radarer og styrtet.

Flyet ble funnet nær Bishoftu-området. Tidligere CNN-anker og nå frilansjournalist i Afrika, Robyn Lee Kriel, sier til VG at flyet krasjet i en åker i et avsidesliggende område. Ifølge Kriel ligger det vrakrester og personlige eiendeler overalt på det rundt 500 meter store krasjstedet.

Hvem var om bord?

Det var 149 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer om bord på Ethiopian Airlines-flyet. Ifølge flyselskapet mistet alle livet i styrten.

De omkomne er fra over 35 nasjonaliteter, blant annet Norge. Røde Kors har bekreftet at norske Karoline Aadland (28) var på vei til Nairobi på jobb, og at hun er savnet etter flystyrten.

Les også: – Hun hadde livet foran seg

Også en fransk-britisk kvinne bosatt i Tromsø er blant de omkomne. Arbeidsgiveren til den kenyanske kvinnen Julia Mwashi (42) har bekreftet at også hun mistet livet. Mwashi var på vei hjem fra Norge og sitt siste oppdrag for Norec.

De andre omkomne kommer fra blant annet Canada, Etiopia, Italia, USA, Kina, Egypt, Tyskland, Slovakia, India, Østerrike, Russland, Sverige, Marokko, Israel, Belgia, Uganda, Jemen, Sudan, Togo, Mosambik, Djibouti, Somalia, Serbia, Nepal, Saudi-Arabia, Indonesia, Irland og Nigeria.

Les også: To ansatte i Flyktninghjelpen savnet

PÅ PLASS: Hjelpemannskaper er på plass på ulykkesstedet etter flystyrten. Foto: Xinhua / Sipa USA

Hvilket fly var det?

Flyet som styrtet er av typen Boeing 737 Max 8, Boeings nyeste flytype. Ethiopian Airlines fikk flyet den 15. november i fjor, og det hadde fløyet mer enn 1200 timer, ifølge direktør Tewolde Gebremariam.

Dette er den andre alvorlige ulykken på fem måneder som den nye flytypen er involvert i. I oktober i fjor mistet 189 mennesker livet da et fly av samme typen, tilhørende Indonesian Lion Air, styrtet. Også denne ulykken inntraff kun få minutter etter avgang.

Ethiopian Airlines er et av Afrikas ledende flyselskap, og er kjent for å være et selskap med sikkerhet i fokus. Selskapet har flere flyginger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi.

arrow-left







arrow-right expand-left NY MODELL: Ulykkesflyet var av typen Boeing 737 Maz 8, og hadde kun vært i drift siden november.

Hvorfor styrtet det?

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og årsaken til flystyrten er derfor foreløpig ukjent. Om det er en sammenheng mellom flytypen og styrten, er derfor uvisst, påpeker Kenyas transportminister James Wainaina Mavharia.

Mandag formiddag melder flere medier at en av de to svarte boksene er funnet. Den svarte boksen, som i virkeligheten er oransje, kan gi svar på hva som skjedde inne i flyet de siste skjebnesvangre minuttene.

Les også: Boeing og Norwegian faller tungt etter flyulykken

Flyselskapet har bekreftet at piloten sendte ut nødanrop like etter avgang. Ifølge loggboken til flytårnet meldte piloten at han hadde problemer og ønsket å returnere til flyplassen.

Kapteinen på ulykkesflyet var Yared Getachew, som fløy sammen med Ahmed Nur Mohammod. Getachew hadde mer enn 8000 timer i luften, mens Mohammod hadde 200 flytimer.

Boeing sier i en uttalelse at de skal sørge for teknisk assistanse for å finne ut av hva som forårsaket den tragiske ulykken.

Hva gjør andre flyselskap med samme flytype?

En rekke Boeing 737 Max 8-fly er nå satt på bakken etter ulykken. Luftfartsverket i Kina har bedt luftfartsdepartementet om å suspendere driften av 80 fly, og Ethiopian Airlines innstiller alle sine.

Norwegian har ifølge egen flåteoversikt 18 fly av typen. Disse flyr som normalt.

– Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing, og forholder oss til deres og luftfartsmyndighetenes anbefalinger. Sikkerheten til våre passasjerer kommer alltid først, sier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i en uttalelse.

– Våre tanker går til alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen, fortsetter han.

Norwegian opplyser til E24 at de foreløpig ikke vil komme med ytterligere uttalelser.