HVA SKAL SKJE MED BARNA: Her blir kvinner og barn fra de siste IS-kontrollerte områdene sikkerhetskontrollert av kurdiske soldater. Den kurdiskdominerte SDF-militsen har innstendig bedt europeiske land om å hente tilbake sine statsborgere. Foto: BULENT KILIC, AFP

Far til norsk IS-brud: Måtte kjøpe ut datteren fra IS

Tolv norske kvinner sluttet seg til IS. Her forteller faren til én av dem om sin desperate kamp for å redde ut sin datter og hennes to små barn. Hun unnslapp først da han betalte løsepenger til terrorkrigerne.

pullquote «De sier at de skal slippe kvinnene ut. Det er derfor det haster. Vær så snill, fort. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke mer».

Lydmeldingen er sendt denne uken til faren til en norsk kvinne i 20-årene, som sluttet seg til terrorhæren IS. Siden 2013 har kvinnen ifølge faren forsøkt å komme seg ut av terroristenes såkalte «Islamske Stat».

Da faren mottok lydmeldingen var det allerede klart at det går mot slutten for terrorkalifatet: Omringet i landsbyen Baghouz i Syria, nær grensen til Irak, kjemper IS i visshet om at det går mot en brutal endetid.

For kvinnen og hennes to barn på to og fire år var det en kamp på liv og død for å unnslippe. Baghouz er beleiret av den kurdiskdominerte SDF-militsen, som har skutt med artilleriild mot landsbyen, mens amerikanske fly har bombet, for å tvinge de siste IS-krigerne til å legge ned våpnene.

FIKK LIVSTEGN: Med applikasjoner som WhatsApp og Telegram sendte datteren desperate meldinger til sin far, der hun ba ham hjelpe henne ut av IS-området. Foto: privat

SDF, og flere menneskerettsorganisasjoner, har meldt om hvordan sivile er blitt holdt som menneskelig skjold. Kvinner og barn er blitt tilbudt fritt leide. Men for IS-bruder er det et stort problem: Krigerne nekter dem å dra.

pullquote – De siste ukene skjøt IS-krigerne mot dem da de forsøkte å flykte. Ingen fikk unnslippe uten å betale løsepenger, forteller den norske kvinnens far til VG.

– Jeg måtte betale 2.500 dollar (over 20.000 kroner, journ.anm.) for å få henne ut. Da hun slapp ut fikk jeg snakket med henne på en telefon hun fikk låne. «Pappa, jeg er ute, jeg er ute», fortalte hun. Hun hørtes veldig glad ut, men jeg vet ikke om hun er klar over alle problemene som gjenstår. Hun er jo bare halvveis. Hun er fortsatt ikke trygg, forteller faren.

VG har i lang tid vært i kontakt med IS-kvinnens far. NRK og Aftenposten har også omtalt saken.

Gift med norsk islamist

Vitnesbyrd VG har fått tilgang til beskriver intens frykt, ekstrem sult og økende paranoia på innsiden av den siste IS-landsbyen. Flere kilder bekrefter at sivile har måttet betale løsepenger for å slippe ut. Summene varierer. For vestlige kvinner, som har vært gift med IS-krigere, er prisen ekstra høy.

Den norske kvinnen, som har foreldre med pakistansk bakgrunn, har tidligere vært gift med den kjente norske islamisten Bastian Vasquez, som man antar at ble drept i 2015. Senere ble hun giftet bort til en annen IS-kriger.

– Barna hennes er norske statsborgere. Den eldste gutten er alvorlig syk. Han trenger hjelp. Hun trenger hjelp. Norge er en rettsstat som hjelper alle svake. Jeg ber om at hun får hjelp til å komme hjem, trygler faren med gråtkvalt stemme.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som er antatt død, var tidligere gift med den norske kvinnen som nå har sluppet ut av IS-området. Foto: ISIL

Rundt 40 barn

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, er automatisk norsk statsborger. Det gjelder uansett om barnet er født i Norge eller utlandet, og fremgår av hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Flere organisasjoner, blant annet UNICEF og Røde Kors mener at Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner som har sluttet seg til IS.

Faren forteller at han flere ganger forsøkte å vinne tilliten til kvinnens ektemenn og andre i IS, og at han var parat til å dra til Tyrkia for å hente henne hjem, dersom de lot henne dra.

– Hun mistet kontroll over sin egen skjebne med en gang hun ankom IS-området. Hun ble bestemt over. De lovet at situasjonen ville bli bedre, men den dagen kom aldri, forteller faren, som har hatt kontakt med norske myndigheter underveis i sin kamp for å redde datteren.

– Jeg skjønner at Norge ikke har noe konsulat eller lignende som kunne oppsøke henne der hun var. Men nå håper jeg virkelig at vi får hjelp.

NORSKE IS-BRUDER Det er registrert mellom 10 og 12 norske kvinner som reist til Syria og Irak for å slutte seg til IS. Alle kvinnene har giftet seg og fått barn: 1. Aisha Shezadi (født i 1991). Fra Bærum. Reiste høsten 2014. Var gift med gift med det norsk-chilenske IS-medlemmet Bastian Vasquez som er død. Gift igjen med en mann fra Egypt. Tok med seg sønn fra Norge som nå er død. 2. Kvinne (født i 1986). Etnisk norsk konvertitt fra Verdal i Trøndelag. Reiste sommeren/høsten 2014. Reiste med norsk ektemann som er død. Er nå internasjonalt etterlyst. 3. Kvinne (født ca. 1994). Fra Kolsås i Bærum. Reiste oktober 2013 sammen med et kvinnelig familiemedlem. 4. Kvinne (født ca. 1997). Fra Kolsås i Bærum. Reiste oktober 2013 sammen med et kvinnelig familiemedlem. Tre av kvinnene som reiste gikk i samme klasse på en ungdomsskole i Oslo før de dro: 5. Kvinne (Født i 1995). Reiste juni 2014. Kom til Norge som flyktning. Gift med norsk statsborger fra Vadsø som er IS-kriger. En av tre klassekamerater fra Oslo. 6. Kvinne (født i 1995). Reiste desember 2014. Marokkansk opphav. Trolig gift med nordmann opprinnelig fra Tsjetsjenia som nå er død, var trolig kone nummer to. En av tre klassekamerater fra Oslo. Er nå internasjonalt etterlyst. 7. Kvinne (født i 1995). Reiste oktober 2014. Kom til Norge som flyktning. En av tre klassekamerater fra Oslo. 8. Kvinne (født ca. 1989). Fra Oslo, tidligere student ved HiOA. Norsk-pakistansk bakgrunn. 9. Kvinne (født ca. 1987). Fra Oslo. Reiste ned sammen med kjæresten og giftet seg i Syria/Irak. 10. Kvinne (ukjent alder). Ukjent opphav. I tillegg kan det være to eller flere andre kvinner som har dratt til Syria/Irak: 11. Kvinne (ukjent alder). Etnisk norsk konvertitt. Trolig fra Trøndelag. 12. Kvinne (født i 1993-95). Fra Oslo. Forsvant fra Norge i 2013–2015 med mann og barn. Kilde: No turning back?: a case study of the Norwegian women in the Islamic State, Nina Øie Iversen Vis mer vg-expand-down

Alle kvinnene har født barn

Faren til den norske kvinnen sier datteren ikke visste hva hun bega seg ut på da hun sluttet seg til IS, og at hun ikke støtter terrorgruppens handlinger. Men han vil ikke fortelle hvordan datteren ble radikalisert. Først da hun er trygt tilbake i Norge vil han våge å gå inn på det.

Forsker Nina Øie Iversen, som har skrevet en masteroppgave om de norske kvinnene som har reist til Syria og Irak for å slutte seg til IS, sier at kvinnene ofte er blitt påvirket av mannlige IS-sympatisører, men at mange av dem har spilt en aktiv rolle i sin egen radikalisering.

– Alle kvinnene har giftet seg og fått barn, men vi vet ikke hvor mange av disse som fremdeles er i live. Kun ett barn ble tatt med fra Norge til de IS-kontrollerte områdene, og dette barnet er bekreftet omkommet. Dette betyr at de eldste barna født av norske statsborgere i dag kan være mellom 5–6 år gamle, forklarer hun til VG.

Forskeren har kartlagt mellom ti-tolv norske IS-kvinner. Alle kvinnene er blitt gift, og alle har fått barn, totalt mellom 30–40 barn.

– Det er usikkert hvor disse kvinnene befinner seg nå. Vi vet at to har kommet seg ut fra områdene IS kontrollerer, og mest sannsynlig er i interneringsleirer i styrt av kurdiske myndigheter. Ingen er så langt bekrefter omkommet, men dette kan likevel være tilfelle, sier Iversen.

OBS! De norske IS-brudene som kommer tilbake til Norge, kan bli straffeforfulgt. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sagt til VG at de vil straffeforfølge alle norske IS-medlemmer som det er grunnlag for å straffe.