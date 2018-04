Slik har Trump satt Tyrkia i en umulig skvis

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 13.04.18 04:32

ISTANBUL (VG) Tyrkia er forpliktet til å forsvare sin NATO-allierte USA, men er avhengig av russernes gunst for å fortsette sin militæroperasjon i Nord-Syria.

Sent onsdag kveld diskuterte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs Donald Trump den siste utviklingen i Syria under en telefonsamtale. De to skal ha utvekslet synspunkter og blitt enige å holde tett kontakt, melder den tyrkiske avisen Hurriyet Daily News . Hva mer som ble sagt, er ikke kjent.

– Vi er svært bekymret over at noen land med stor tiltro til sin egen militærmakt gjør Syria om til en arena for armbryting, sa Erdogan i en tale i Ankara torsdag.

Verden holder pusten etter at Trump gikk ut på Twitter og truet med å avfyre missile r mot Assad-regimet og dets støttespiller Russland i Syria etter et angivelig gassangrep i Øst-Ghouta utenfor Damaskus. Eksperter frykter en storkrig mellom USA og Russland , og naboene i Midtøsten, som alle har en finger med i krigen, er i ferd med å posisjonere seg .

Tyrkias tre alternativer

– Den tyrkiske regjeringen signaliserte først en implisitt støtte til USAs mulige angrep, men plutselig, sannsynligvis etter en prat med russerne, sa den stopp og ville ha en slutt på «gatekampene» mellom USA og Russland, forteller Behlül Özkan, professor i internasjonale relasjoner ved Marmara-universitetet i Istanbul.

Tyrkia har den siste tiden fått et stadig dårligere forhold til USA, og et desto bedre forhold til Russland. Nå settes begge relasjoner på prøve.

Tyrkia har havnet i en svært krevende posisjon i Syria, mener Özkan.

– Tyrkia har tre alternativer: Bli alliert med enten USA eller Russland, stå på sidelinjen, eller stå i midten av de to. Hittil har Tyrkia valgt det siste. Regjeringen klarer ikke å velge side, og det vil bringe oss inn i en krise, sier professoren til VG.

Mellom barken og veden

Tyrkia er NATO-medlem og huser den amerikanske flybasen Incirlik , som ligger svært strategisk til ved Middelhavet. Det har foreløpig ukjent om militærbasen skal spille en rolle i et mulig amerikansk Syria-angrep.

I NATO gjelder prinsippet om kollektivt ansvar, som tilsier at et angrep mot en eller flere av dets medlemmer betraktes som et angrep mot alle. Dersom Russland skulle angripe amerikanske mål, vil Tyrkia kunne være forpliktet til å støtte USA.

Men–Tyrkia er avhengig av Russlands velsignelse for å fortsette sin militæroffensiv mot den kurdiske militsen YPG i Nord-Syria . Russerne har kontroll over syrisk luftrom, og Tyrkias hovedstrategi er luftangrep. I krigen mot kurderne er Tyrkia allerede i klinsj med USA, som har støttet YPGs kamp mot terrorgruppen IS.

Erdogan uttalte torsdag at han skal ringe til Russlands president Vladimir Putin for å diskutere «hvordan vi kan stanse denne kjemiske massakren», melder NTB.

Mener amerikanere i Nord-Syria lever farlig

Dersom USA går til angrep på syriske og russiske mål, vil et kontraangrep kunne ramme amerikanerne som allerede finnes inne i Syria , poengterer den tyrkiske professoren.

– Ett av USAs største problemer er at USA har styrker sammen med kurderne i Nordøst-Syria, og disse vil være i fare. Jeg tror det er en reell fare for eskalering dersom det første missilet blir fyrt av. Russland og Irans neste mulige mål vil kunne bli amerikanske styrker på bakken i Syria, sier Özkan.