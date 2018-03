Amerikas største våpenprodusent er konkurs

Publisert: 26.03.18 21:30

En gjeld på flere milliarder kroner får den amerikanske våpenprodusenten til å kaste inn håndkleet.

Det er selskapet Remington Outdoor Inc, som regnes som en av de største og eldste våpenprodusent i USA , som begjærte seg konkurs søndag, melder nyhetsbyrået Reuters.

En gjeld på 950 millioner dollar, tilsvarende omkring seks milliarder norske kroner, har hopet seg opp for våpenprodusenten.

Remington har produsert pistoler, hagler og rifler siden 1816.

Ifølge selskapets økonomisjef, Stephen Jackson, var det en kraftig reduksjon av salg i 2017. I 2016 saksøkte også pårørende etter Sandy Hook-massakren Remington, da gjerningsmannen brukte et våpen signert den amerikanske våpenprodusenten.

Flere våpenprodusenter i USA har også hatt problemer det siste årene. Verdien av American Outdoors, som tidligere var kjent som Wesson & Smith, har halvert verdien sin siden i fjor sommer. Produsenten Colt har også begjært seg konkurs.

Store protester

Konkursen kommer etter at det har vært en bølge av protester mot amerikanske våpenlover den siste måneden.

Etter skolemassakren i Florida i februar, hvor en tenåringsgutt åpnet ild og drepte 17 elever på en videregående skole, har mange engasjert seg i debatten om statenes våpenlover.

På lørdag samlet flere hundre tusen seg i gaten og demonstrerte mot våpenlovgivningen. Alt fra Kim Kardashian og Kanye West til barnebarnet til Martin Luther King var til stede under «March for lives» i Washington.

Den foregikk i Pennsylvania Avenue, som blant annet går mellom Det hvite hus og Kongressbygningen.

I tillegg var over 800 lignende demonstrasjoner lagt til forskjellige byer på tvers av USA.

De fleste bar plakater eller T-skjorter med slagord mot våpen og for strengere våpenkontroll, som: «Hey Hey NRA, how many kids did you kill today» (NRA er USAs mektige våpenorganisasjon journ.ann.), «I’m a teacher. I’m trained to inspire not fire» og «Protect kids. Not Guns».

Det sagt at dette skal ha vært den største demonstrasjonen i USA siden Vietnamkrigen.

