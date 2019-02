arrow-left







arrow-right expand-left KUNSTNER: Pigcasso tar opp arven etter Francis Bacon, og maler svinaktig godt.

Denne kunstmaleren er grisegod

Den sørafrikanske grisen «Pigcasso» har tatt penselen fatt for å slippe unna slakteriet. Nå har verdens antagelig eneste malende gris fått egen signaturklokke hos en sveitsisk klokkegigant.

Publisert: 22.02.19 08:19







Den Sør-Afrika-baserte kunstneren, med opphav i grisgrendte strøk utenfor Cape Town, begynte å male i 2016 for å unngå å bli svinekjøtt, skriver The South African. «Pigcasso» følte tidlig en tiltrekning mot penselen, og eier Joanne Lefson ville undersøke om den to og et halvt år gamle grisen hadde noen spesielle talenter.

les også Hunden Kingston kom tilbake til familien etter 101 dager

– Jeg er så stolt av «Pigcasso». Fra ribbe til global Swatch-designer, det er enda en grunn til å se på griser som de smarte, kreative divaene de er, og til å spise mindre bacon, sier Lefson til The South African.

Ifølge The Times har «Pigcassos» produksjon resultert i salg av 44 malerier til fans over hele verden. Det er uklart om svinet er døpt «Pigcasso», eller om den fikk det kledelige navnet etter at talentet først ble oppdaget. Stilmessig er uansett «Pigcasso» plassert et stykke unna sitt navneopphav.

les også Kviger falt ned i møkkakjeller – tok fire timer å få dem opp

Det er heller ikke grisete motiver som blir resultatet etter at «Pigcasso» har ført penselen over lerretet. Ifølge grisens egne nettsider foretrekker hun akrylmaling med landskapsmotiv fra den sørafrikanske kystlinjen, gjerne sammen med en fylt piknikkurv. Hvert kunstverk signeres med et karakteristisk tryneavtrykk.

Pigcasso poserer i bingen med ett av sine mange kunstverker. Foto: SUMAYA HISHAM / Reuters

«Pigcasso» har i tillegg fått sin egen signaturklokke, noe som kommer frem i denne Bloomberg-saken. Klokken, som er produsert av den sveitsiske urmakergiganten Swatch, er i begrenset opplag. Den er heller ikke svindyr, og du kan få en ekte Pigcasso til snaue tusen kroner, ifølge avisen.

les også Vil inspirere andre til bedre dyrevelferd: Her har grisene egen strand

Grisen blir den første fra Afrika til å få sitt eget design hos Swatch, skriver The South African. Antagelig blir hun også den første grisen.

Kanskje du husker denne grisen, som også skapte et viralt kunstverk: