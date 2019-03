MÜNCHEN: VG fant Tinder-svindleren utenfor hotellet Mandarin Oriental i München i Tyskland 2. februar i år. Kvinnen på bildet er svenske Pernilla Sjøholm. Foto: Tore Kristiansen

Dansk kvinne om Tinder-svindleren: – Det var mitt livs største forelskelse

Det kortvarige forholdet til Simon Leviev kostet henne 235.000 kroner i løpet av noen uker, men pengene var langt fra det verste, forteller den danske kvinnen.

John Hansen (Politiken)

Erlend Ofte Arntsen

Publisert: 08.03.19 09:45 Oppdatert: 08.03.19 10:02







Hun ringte den danske avisen Politiken mandag 18. februar.

Hun hadde lest artiklene om Tinder-svindleren, den 28 år gamle israeleren Simon Leviev.

– Jeg har også kjent ham, sa hun i telefonen.

Frem til nå har hun valgt å dele den smertefulle opplevelsen kun med sine nærmeste, men nå var hun klar til å fortelle mer. Håpet er at hennes historie kan bli én av etter hvert mange som kan være med på å advare andre.

Hun sier hun ville elsket å se ham havne i fengsel igjen.

ETTERLYST: Frem til 2017 het Simon Leviev noe annet: Shimon Yehuda Hayut. Israeleren kommer fra en ultraortodoks, fattig forstad utenfor Tel Aviv og er etterlyst i hjemlandet for bedrageri. Foto: Privat

– Hverken dum eller desperat

To dager etter samtalen på telefon, møtte Politiken den i dag 39 år gamle kvinnen med et uferdig jusstudium bak seg, og som siden har jobbet som selvstendig næringsdrivende innen kunst og mote.

Mannen hun møtte på Tinder i mai 2015, kalte seg Mordechai «Simon» Tapiro. Han sa han var 36 år, et år eldre enn henne. Tapiro-navnet er én av flere falske navn Tinder-svindleren har brukt, og han var på dette tidspunktet bare 25 år.

– Jeg hadde min egen virksomhet med ansatte, vært et konkurransemenneske i mange år, har en stor omgangskrets, kommer fra et godt hjem, hvor begge mine foreldre er økonomer, og jeg er oppdratt til å tenke selv, danne mine egne meninger og klare meg selv, sier kvinnen.

– Jeg var glad i livet mitt på alle måter, og hverken dum eller desperat.

les også Gjensidige sletter gjelden til Cecilie

MANGE PASS: Shimon Yehuda Hayut endret navn til Simon Leviev i 2017. Han har reist rundt med falskt pass under navnet Mordechai Nisim Tapiro tidligere. Foto: Privat / Joanna Siring

– Dypt fascinerende

Etter at de matchet på Tinder, gikk det bare en uke før han som kalte seg Tapiro kom til København.

– Vi gikk en lang tur, spiste middag på en helt alminnelig restaurant i Nyhavn og avsluttet med en kaffe og gikk hver til vårt. Det var ikke ekstravagant, det var ikke privatsjåfører eller livvakter, som jeg ser at han senere har tatt i bruk, sier hun.

les også Brukte Tinder-svindleren som barnevakt: Om dere får tak i han, gi meg beskjed!

les også Dette er Tinder-svindlerens nettverk

Hun fant ham dypt fascinerende. Han fremsto begavet, kunnskapsrik og interesserte seg for religion, og visste mye om dansk kultur. I ettertid ser hun at han var dyktig til å kopiere hennes egne interesser.

Han fortalte at han drev en fremgangsrik virksomhet i sikkerhetsbransjen, og gjorde forretninger med Israels regjering, forteller hun.

STO FREM: Svenske Pernilla Sjøholm og norske Cecilie Fjellhøy har begge blitt lurt av Simon Leviev. De har siden funnet støtte og styrke i hverandre. Foto: Kristoffer Kumar

– Mitt livs største forelskelse

De møttes på ny i Barcelona.

– Vi gikk tur på Ramblaen og han snakket lengte om hvordan han gjerne ville bruke sine krefter på å gjøre noe politisk for de svake i samfunnet. Jeg syntes jeg hadde møtt den ideelle mann, som var fantastisk klok, suksessfull og tenkte på samfunnet, sier kvinnen.

Det hun på dette tidspunktet ikke visste, var at Tapiro, som egentlig het Shimon Yehuda Hayut, samtidig lurte tre finske kvinner parallelt med henne.

– Jeg skulle ønske det ikke var sånn, men det var mitt livs største forelskelse, sier hun.

FALSK SJEKK: Et av mange eksempler på hvordan Leviev har brukt falsk dokumentasjon for å lure folk han skylder penger. LDD Diamonds er selskapet han hevder å jobbe for, men det er løgn. Foto: Tore Kristiansen

– Andre sider

En kveld snakket de om hvordan et forhold mellom dem ville vært. Han sa da, ifølge henne, at han var meget velstående og gjerne ville at jeg fikk et MasterCard med tilgang til hans konto, fordi de kom til å reise mye sammen.

– Min oppdragelse fikk meg til å si nei. Han ble litt irritert og vi snakket aldri mer om det. Det var første gang det ble litt dårlig stemning mellom oss.

Men derfra begynte hun langsomt å se andre sider ved han.

– Han var i stand til å gi meg komplimenter, som samtidig var som et spark i hodet.

For eksempel: På hotell i Warszawa sa han hvor vakker stuepiken var, før han et minutt senere sa til den danske kvinnen at hun var god nok for ham.

– Utrolig dyktig

Så skjedde det. Han hadde behov for penger.

Forklaringen var at skattemyndighetene undersøkte forretningene hans i Storbritannia og noen overførsler skulle granskes nærmere. Det førte til at kontoene hans var sperret, og han hadde akutt behov for penger til flybilletter.

– Han var utrolig dyktig til å underbygge historien, slik at alle detaljene passet. Det dreide seg bare om 20.000-35.000 kroner, sier hun og forteller at hun lånte ham pengene.

les også Tysk politi åpner etterforskning mot Tinder-svindleren

les også Leide ut til Tindersvindleren: – Ble svindlet og truet

Han fikk også kortnummer og sikkerhetskoden til hennes private kort. Hun kunne følge med på hva han brukte kortet til.

– Han kunne bruke 20.000 kroner per døgn, før kortet ble stengt og jeg måtte åpne det igjen. Jeg kunne se at han kjøpte flybilletter, taxi og en kopp kaffe innimellom. Det stemte med det han hadde sagt, sier hun.

– 235.000 kroner

Han brukte kortet i tre uker, før hun sa stopp. Det ble mer og mer penger. Han vekket henne midt på natten, fordi han nådde grensen og ville ha henne til å åpne kortet igjen.

Hun fikk også tilsendt en bankgaranti fra en bank i New York, som viste at han hadde overført 20.000 britiske pund til hennes konto. Men som i tilfellene med både norske Cecilie Fjellhøy og svenske Pernilla Sjøholm, så kom aldri pengene frem.

les også Bodde med Tinder-svindleren: – Sa han jobbet som hemmelig agent

Hun ble nervøs, slet med å få sove og tok sovemedisin.

9. august 2015 var siste gang hun åpnet kredittkortet sitt for Tapiro.

– Jeg var i et fryktelig dilemma. Enten var jeg naiv og lot meg utnytte, eller så var jeg et dårlig menneske, som avviste å hjelpe en som sto meg nær. Uansett så var det meg det var noe galt med, forteller hun.

I løpet av sommerukene i 2015 hadde han som i dag heter Simon Leviev fått ut 235.000 kroner fra hennes konto, ifølge hennes eget utsagn.

PONZI: Metoden til Tinder-svindler Simon Leviev er å bruke den ene kvinnens kredittkort til å lure den neste til å tro at han er velstående. Slik får han tilgang på nye kort. Foto: PRIVAT

– Trusler

Da hun konfronterte ham, begynte han å true henne, forteller hun.

«Du vet godt at jeg kan ødelegge deg fullstendig, hvis det passer», sa han siste gang de møttes, forteller hun.

Det var ti dager etter at hun for siste gang hadde åpnet kortet for ham.

Kontakten via chatteappen WhatsApp fortsatt likevel i noen uker. Han vekslet mellom å bebreide henne og si at han tilga henne.

11. september 2015 stoppet kontakten helt opp. Det hun først fikk vite flere måneder senere, var at han denne dagen hadde blitt pågrepet i leiligheten til en av de finske kvinnene han hadde lurt parallelt med henne.

I januar 2016 ble han dømt til tre års fengsel, men bare et drøyt år senere var han likevel en fri mann og tvangstransportert til Israel.

les også Israels ambassade om Tinder-svindleren: Håper han snart blir tatt

les også Israelsk ektepar i New York: Tindersvindleren lurte oss for 42.000 dollar

Henlagt

Samme år fikk den danske kvinnen kontakt med en av de finske kvinnene som hadde blitt lurt av samme mann.

– Alle mine bange anelser om hvem han var, viste seg bare være halvparten så ille når jeg fikk vite hvem og hva Simon virkelig var, sier hun.

Politiet på Nordsjælland fikk hennes anmeldelse for bedrageri, men påtalemyndigheten la vekk saken fordi det var hun selv som hadde gitt ham sine kortopplysninger.

De mente det ikke ville være mulig å bevise fra starten, at han ikke ville betale pengene tilbake.

– Skal jeg stå ansvarlig for noe han har gjort?

Cecilie Fjellhøy har tidligere fortalt om hvordan Simon Leviev lurte henne for 2,1 millioner kroner. Da det i mai i fjor gikk opp for henne at kjæresten ikke var den han utga seg for å være, raste verden hennes sammen.

– Kjærlighetssorgen var det verste helt i starten. Det var akkurat som om pengene kom i andre rekke, sier hun i ettertid.

Det er Fjellhøy som står ansvarlig for lånene, som hun mener hun ble manipulert til å ta opp.

les også Cecilie anmeldte Tinder-svindleren – norsk politi startet aldri etterforskning

Simon Leviev har hverken besvart Politiken eller VGs henvendelser.

Gjennom journalistnettverket EIC samarbeider VG med den danske avisen Politiken.