INGEN MUR: USAs president ønsket seg i utgangspunktet en mur mot Mexico. Nå ser han ut til å godta at det ikke blir noe av i denne omgang. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Trump om ny avtale: – Jeg er ikke fornøyd

Presidenten vil ikke si om han kommer til å signere den nye avtalen om grensesikkerhet, men han tror ikke at USA må gjennom en ny nedstengning.

Halvor Bjørntvedt

NTB

Publisert: 12.02.19 19:51 Oppdatert: 12.02.19 23:52







Demokratene og Republikanerne i Kongressen er blitt enige om en ny avtale om grensesikkerhet. Den innebærer angivelig mer penger til nye sikringer på grensen mot Mexico , men ikke tilstrekkelig til muren Trump ønsker seg.

Presidenten sa tirsdag at han ved første øyekast ikke er begeistret for avtalen, men at han ikke tror det blir noen ny nedstengning. Fristen før USA på ny må gjennom en «shutdown» er fredag.

– Er jeg begeistret ved første øyekast? Svaret er nei, jeg er ikke fornøyd, sa Trump til pressen under et regjeringsmøte.

– Hvis det blir nedstengning, er det Demokratenes feil. Jeg er veldig misfornøyd med det Demokratene har gitt oss, sa han ifølge New York Times.

1,4 milliarder

Deler av det amerikanske statsapparatet var nylig stengt i over en måned fordi Trump nektet å godta et lignende kompromiss i Kongressen i desember. Presidentens nei gjorde det umulig å få vedtatt et nytt budsjett med penger til finansiering av offentlig sektor.

Detaljene i den nye avtalen ventes å bli offentliggjort tirsdag eller onsdag. Ifølge kilder i Kongressen er partene enige om å bruke nesten 1,4 milliarder dollar på nye barrierer eller gjerder langs grensa mot Mexico.

Trump ønsker på sin side 5,7 milliarder dollar til grensemuren.

– Blir bygget uansett

I forrige uke sa Mick Mulvaney, stabssjef i Det hvite hus, at det vil være mulig å hente midler til grensemuren fra andre offentlige budsjettposter. Mulvaney gjorde det ikke tydelig hvilke poster det var snakk om, skriver Washington Post.

Presidenten antydet også at det vil være mulig å hente midler andre steder. Han har tidligere uttalt at han vil legge ned vetorett på enhver avtale som ikke inneholder finansiering av grensemuren.

– Muren blir bygget uansett, sa Trump under regjeringsmøtet.

Det samme sa han på et valgkamparrangement i Texas i går: