TILBAKE: Kunstneren Håkon Gullvåg i Shatila-leiren i forrige uke, ti år etter at han var der sist. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Håkon Gullvåg med utstilling i flyktningleir: – Hele verden snur ryggen til

SHATILA (VG) På stedet for en av Midtøstens verste massakre i nyere tid, der palestinske og nå syriske flyktninger bor i stadig større elendighet, valgte Håkon Gullvåg, en av Norges mest anerkjente kunstnere, å åpne sitt 60-årsjubileum.

– Dette er et svært viktig sted å ha utstilling. Det er viktigere å stille ut her, enn i Paris eller Roma.

Håkon Gullvåg har akkurat gått ut av en bil vest i Libanons hovedstad, Beirut. Han må gå til fots den siste strekningen, for dit han skal er det ikke plass til biler. Det regner, men gatene er så trange, og husene er bygd på så mange ganger i høyden, at lite regnvann når bakken.

Smugene den norske kunstneren nå går gjennom, har en spesiell plass i Midtøstens til tider blodige historie:

Etter opprettelsen av Israel i 1948 flommet fordrevne palestinske flyktninger inn i landet mot nord, og flyktningleiren Shatila ble opprettet. I september 1982, etter at Israel invaderte Libanon, gikk en kristen militsgruppe alliert med Israel inn i leiren under påskudd av å skulle drive ut Den palestinske frigjøringshæren (PLO).

arrow-right expand-left TRANGT OG HELSEFARLIG: Gullvåg går gjennom smugene i Shatila, der palestineres kamp til en hver tid er synlig med plakater på veggene. Et sårbart provisorisk kloakk- og strømsystemet gjør livet sårbart for leirens innbyggere.

Mens israelske soldater omringet leiren og så på, drepte militsen sivile med kniver, økser og skytevåpen. Drepte lå strødd i gatene. Mer enn 2000 mennesker kan ha blitt drept.

– Jeg husker jeg så nyhetene om massakren på TV hjemme i Norge. Det var en slags oppvåkning for meg, og jeg ønsket å få et bredere perspektiv og lære mer.

«Malte i vilt raseri»

Den anerkjente billedkunstneren Håkon Gullvåg, som i Norge skapte debatt med sitt omstridte offisielle portretter av Kong Harald, har siden den gang hatt et ekstra øye på de politiske utfordringene i Midtøsten.

Da Israel i romjulen 2008 invaderte Gaza, og et stort antall sivile ble drept, startet han auksjoner for å finansiere proteser for barn som hadde mistet ben i krigen.

Han har selv uttalt at militærintervensjonen trigget en av hans mest aggressive og raskeste produksjoner noensinne: «Jeg malte i vilt raseri» sa han den gangen.

Fakta: Massakren i Sabra og Shatila Shatila var viktig under Den libanesiske borgerkrigen i 1975–1990, ettersom leiren huset Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og andre palestinske væpnede grupper.

PLO hadde vært en fremtredende aktør i konflikten siden begynnelsen, og var i krig med det kristne falangistpartiet Kataeb og den øvrige kristne høyresiden i Libanon.

Shatila ble spesielt kjent under den israelske beleiringen av Beirut i 1982, da de israelske styrkene slapp den kristne falangist-militsens soldater inn i leiren etter at PLO-styrkene hadde blitt evakuert fra Beirut.

Anslagene varierer, men falangistene skal ha drept over 2000 flyktninger i Shatila og naboleiren Sabra.

Den israelske Kahan-kommisjonen konkluderte senere med at de israelske styrkene kunne og burde ha forhindret massakren, og som en følge av dette måtte Israels forsvarsminister Ariel Sharon gå av.

Bildene, som fokuserte på barns lidelse i Gaza, skapte sterke reaksjoner i Israel. En skribent i Jerusalem Post kalte hans verk for «antiisraelske hatmalerier». Den israelske ambassaden reagerte også på at den norske staten støttet Gullvåg økonomisk. “Det er en utstilling som fremmer hat og delegitimerer Israel”, mente de.

INNBYGGERNE: Palestinske barn fra Shatila og andre leirer i Libanon kom for å underholde under åpningen fredag. Foto: Amund Bakke Foss/VG

To dager etter at utstillingen åpnet i et galleri tilknyttet den franske ambassaden i Syrias hovedstad Damaskus i 2010, ble to bilder fjernet. Franskmennene skal ha fryktet at maleriene kunne være en sikkerhetsrisiko for galleriet.

– Jeg ble sensurert, sier Gullvåg da VG er med han inn i Shatila-leiren.

Ønsker at de ikke glemmes

På onsdag fyller kunstneren 60 år, og han skal feire jubileet med utstillinger verden over gjennom hele året.

Han var i Shatila sist for ti år siden, før den katastrofale krigen i Syria brøt ut. Etter at Syria kollapset kom over en million flyktninger inn i lille Libanon, som bare har fire millioner innbyggere fra før. Shatila ble overfylt. Mens det er i underkant av 10.000 registrerte beboere i Shatila, er det egentlige antallet nå nærmere 30.000.

FN sier nå at helseforholdene i leiren er kritiske: Nye etasjer mures provisorisk opp på allerede svake bygningskonstruksjoner og kloakksystemet, vannløp og elektrisitet er helseskadelig og til tider dødelig.

– Jeg er glad for å starte feiringen her. For meg er det viktig å bygge normalitet, og jeg vil at det skal være like normalt at menneskene her får se kunst som de som besøker et anerkjent galleri i Paris.

arrow-right expand-left BARNDOM: Gullvågs utstilling handler i stor grad om barndom. Organisasjonen han støtter jobber blant annet med barn som har mistet foreldrene sine. Her underholder barn tilknyttet organisasjonen.

Ambassadøren: «Vil demystifisere leirene»

VG var med Gullvåg i forrige uke og fredag åpnet han utstillingen i et senter drevet av en humanitær organisasjon som jobber for barn og utdanning i leirene.

Han sier at å stille ut her, egentlig ikke er ment som en politisk handling.

– Jeg ønsker at steder som dette ikke skal glemmes. Det føles som om hele verden snur ryggen til og samtidig lukker øynene. Hvis min kunst kan bidra til i det minste litt bevisstgjøring rundt situasjonen for disse menneskene, har jeg lyktes med noe.

OFFISIELT BESØK: Norges ambassadør til Libanon, Lene Lind, åpnet utstillingen. Hun påpeker til at Håkon Gullvåg står for sine politiske syn, mens «vi har som ambassade naturlig nok et bredere ansvar og forholder oss nøytrale». Foto: Amund Bakke Foss/VG

Fra scenen, etter at palestinske barn sang på Norges nasjonalsang og Vamps Månemannen (!), sa den norske ambassadøren Lene Lind:

– Det er en stor ære for meg å åpne denne utstillingen, og det er viktig at den finner sted akkurat her. Gullvåg har vært venn av den palestinske saken i mange år, noe vi på ambassaden også er.

Til VG sier hun at arbeidet med å hjelpe palestinske barn i disse leirene, både med livskvalitet og utdanning, er en viktig del av Norges bistand.

– For meg er det også viktig at disse leirene demystifiseres, for dette er en sted med sivilbefolkning, ikke bare et arnested for voldelig mobilisering.

En av lederne for organisasjonen Gullvåg har samarbeidet med, Nalja Bashour, sier at utstillingen betyr mye for dem.

– Mange av barna her kjenner sitt hjemland Palestina kun gjennom kunst og kulturarv, som er overført gjennom generasjoner. Derfor er det viktig å holde et fokuset på kunst. Samtidig trenger vi all den internasjonale støtten vi kan få, sier hun.

FORBEREDT: Barna gjør seg klare til å gå på scenen. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Overlevde massakren – savner hjemlandet

Inne i en sidegate, i kvartalet der Gullvågs bilder stilles ut, sitter 51-åringen Mona Afifi. Hun var 12 år da massakren skjedde. Hun klarte å rømme, men tanten hennes ble drept. Familien fant aldri liket.

Afifi har nå fem barn, blant dem en 20 år gammel sønn med kreft i hjernen. Ifølge henne får sønnen den behandlingen han trenger akkurat på grunn hjelpeorganisasjoners økonomiske hjelp.

Til tross for at slekten har vært i Libanon siden besteforeldrene ble drevet vekk etter opprettelsen av Israel i 1948, er også hun opptatt av at omverden ikke skal glemme dem.

– Jeg vil at både verden og mine barn og barnebarn daglig skal vite at vi har et hjemland som heter Palestina.

LEVER TRANGT: Mona Afif (51) lever med sin mann og fem barn i Shatila. Foto: Amund Bakke Foss/VG