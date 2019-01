GODT FORHOLD: Natos-generalsekretær Jens Stoltenberg på besøk i Det hvite hus i mai. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump tvitret om Stoltenberg: Mer penger på grunn av meg

UTENRIKS 2019-01-27T21:33:09Z

Økte forsvarsbudsjetter i Europa, gjør at USAs president Donald Trump nok en gang fremhever Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Gunn Kari Hegvik

NTB

Publisert: 27.01.19 22:33

Donald Trumps tydelige budskap om at Nato -landene må styrke forsvarsbudsjettene har effekt, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju med Fox News søndag .

– President Trump har vært veldig klar. Han er forpliktet til Nato. Han sa det tydelig for bare noen dager siden og også på Nato-møtet i juli. Men samtidig har han sagt at de Nato-allierte må investere mer. Derfor ble vi enige på toppmøtet om å gjøre mer for å trappe opp, og nå ser vi resultatet, sa Stoltenberg i et intervju med den amerikanske TV-kanalen.

På grunn av meg

Uttalelsen fikk den amerikanske presidenten til å fremheve Stoltenberg, i en melding på Twitter søndag.

– Jens Stoltenberg , Natos generalsekretær, har akkurat sagt at på grunn av meg har Nato vært i stand til å skaffe mer penger enn noen gang før fra medlemmene sine, etter mange år med nedgang. Det kalles å dele byrden, skriver Trump.

Det er ikke første gang presidenten nevner sitt forhold til Natos generalsekretær:

Under en uke før Nato-toppmøtet i Brussel, sa Trump at «Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg er Trumps største fan», sa presidenten på et folkemøte i Montana.

Besøk i Det hvite hus

En drøy måned før hadde Stoltenberg besøkt Trump i Det hvite hus, hvor de to også skrøt av hverandre og samarbeidet for å øke de allierte landenes pengebruk på forsvarsalliansen.

– NATO har jobbet veldig tett med USA, forholdet er veldig godt. Sammen har vi økt og samlet inn mye penger fra land som ikke har betalt en rimelig andel, sa Trump da de to sammen møtte pressen.

Budskap til Russland

Stoltenberg sier Europa og USA gjør mer sammen nå enn noen gang.

– Det er et tydelig budskap til Russland, og jeg tror de ser det, sier Stoltenberg.

Trump har tidligere antydet at han kan trekke USA ut av Nato, og har klaget over at andre land bruker for lite penger på forsvar og dermed lar USA bære for mye av byrden.