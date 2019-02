Pave Frans oppfordrer partene i Jemen-krigen til å respektere våpenhvilen og sørge for at nødhjelpsforsyninger kommer fram til dem som trenger det. Foto: AP / NTB scanpix

Historisk pavebesøk

Som den første pave noensinne setter pave Frans sin fot på Den arabiske halvøy når han søndag ankommer De forente arabiske emirater.

Pave Frans landet i De forente arabiske emirater søndag kveld. Paven skal være i landet fram til tirsdag, og i løpet av besøket skal han holde en utendørs messe for titusenvis av katolikker som bor i Emiratene.

Landet deltar i den saudiarabiske militærkoalisjonen som kriger mot Houthi-opprørene i Jemen.

Før paven gikk om bord i flyet fra Roma søndag ettermiddag, oppfordret han Emiratene og de øvrige landene i militærkoalisjonen om å respektere våpenhvilen.

– Jeg ber alle involverte parter og verdenssamfunnet for øvrig om å utvise respekt for avtalene og å legge til rette for at matforsyninger kommer fram, sa han.

– Befolkningen i Jemen er utslitt av den langvarige konflikten, og et stort antall barn sulter men får ikke tilgang til matlagrene, sa han videre.