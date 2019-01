PRESSEKONFERANSE: Politisjefen i Phoenix, Jeri Williams, kunngjorde onsdag at et en mann er pågrepet for seksuelle overgrep mot kvinnen. Foto: Ross D. Franklin / TT NYHETSBYRÅN

Sykepleier pågrepet for å ha gjort sterkt pleietrengende kvinne gravid

UTENRIKS 2019-01-23T20:11:08Z

Kvinnen er uten språk og kan nesten ikke bevege seg. Nå er en av pleierne hennes pågrepet for å ha gjort henne gravid.

Publisert: 23.01.19 21:11 Oppdatert: 23.01.19 21:36

Mange av de ansatte på pleiesenteret i Phoenix i delstaten Arizona fikk seg en overraskelse da de i romjulen i fjor merket at kvinnen var i ferd med å føde . «Vi hadde ingen anelse om at hun var gravid», fortalte en av dem i nødsamtalen.

Politiet startet en omfattende etterforskning for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje, og ikke minst hvem som var barnets far. De tok blant annet DNA-prøver av samtlige mannlige ansatte ved hjemmet, og nå – en måned senere – er en sykepleier pågrepet.

Les også: Gemma (26) våknet fra koma med hukommelsestap - og fikk vite at hun var gravid

En 36 år gammel mann er siktet for å ha forgrepet seg på kvinnen flere ganger. Ifølge politiet viser DNA-treff at han er faren til barnet, og politiet mener derfor at han må ha voldtatt kvinnen.

Sykepleieren har jobbet på det aktuelle pleiehjemmet siden 2011, og har de siste årene vært en av flere som har tatt vare på kvinnen.

Kvinnen har vært strekt pleietrengende siden hun var tre år gammel, og har bodd på pleiehjemmet i omtrent ti år.

Fikk du med deg? Våknet etter 19 år i koma

Flere medier, deriblant VG, har tidligere skrevet at kvinnen var i en såkalt vegetativ tilstand. Ifølge Norsk Helseinformatikk er beskriver begrepet en tilstand der en pasient med alvorlig hjerneskade har våknet opp fra koma, men ikke viser tegn til bevissthet om seg selv eller omgivelsene.

– Offerets foreldre understreker at hun ikke er i koma, sier familiens advokat John A. Michaels i en uttalelse gjengitt av CNN .

Ifølge advokaten har 29-åringen betydelig kognitiv svikt som følge av anfall i barndommen.

– Hun snakker ikke, men har noe evne til å bevege på lemmer, hode og nakke. Hun reagerer på lyd, og kan bevege ansiktet. Det viktigste er at hun er en elsket datter. Hun har følelser, liker å bli lest for, nyter musikk og er i stand til å svare folk hun kjenner, spesielt familien.

Ifølge ledelsen og personalet ved pleiehjemmet visste ingen at hun var gravid før fødselen var i gang. Barnet ble født 29. desember.

Pleiehjemmet har bedt om unnskyldning for det som har skjedd. Søndag opplyste institusjonen at en lege som har hatt ansvaret for behandling av kvinnen, har sagt opp. En annen lege er suspendert.

Den nyfødte gutten er ifølge politiet velskapt og i god form, og han blir tatt vare på av kvinnens familie.