STRENGERE TILTAK: Politiet i Marokko har innført strengere sikkerhetstiltak i området der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept.

Nye sikkerhetstiltak i Marokko etter dobbeltdrapene

Myndighetene har innført strengere sikkerhetstiltak i Atlas-fjellene i Marokko etter at norske Maren Ueland og danske Louise Vestager Jespersen ble drept.

Det er nå gått halvannen måned siden drapene, som politiet betegner som et religiøst ekstremistisk terrorangrep. Ifølge Dagbladet har myndighetene innført strengere regler for fjellturer i området der de to kvinnene ble drept:

Alle turister må ha med seg en autorisert guide.

Det er ikke lov å starte fotturer mot Nord-Afrikas høyeste topp, Toubkal, etter klokken 16.

Det er heller ikke lov å sove i telt.

Politiet anbefaler å ha fire politiposter på veien opp fra landsbyen Imlil til Toubkal. Alle turister og folk som går opp i fjellene skal registreres og sjekkes.

Fjellguiden Rachid Imerhane håper at dette var første og eneste gangen noe slikt skjedde i området. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.

Fjellguiden Rachid Imerhane sier han synes det er bra at marokkansk politi passer på.

– Samtidig håper og tror vi at dette var første og eneste gangen noe slikt skjedde her. Imlil og regionen har vært en fredelig plett i hundrevis av år, og vi håper og tror alle her at det fortsetter sånn, sier Imerhane på telefon til avisen.

Han sier at de så langt ikke har merket noe fall i antallet turister. I tillegg understreker han at teltforbudet skyldes at det er snø i området.