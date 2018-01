Peter Madsen tiltalt for overlagt drap

Publisert: 16.01.18 12:43

Den drapssiktede danske oppfinneren skal ifølge tiltalen ha planlagt drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Påtalemyndigheten vil kreve fengsel på livstid.

Peter Madsen er anklaget for drap, likskjending og andre seksuelle forhold enn samleie, informerer dansk politi i en pressemelding.

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, kommenter ikke tiltalen tirsdag ettermiddag. Hun må drøfte den med Madsen først, opplyser hun til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Påtalemyndigheten vil kreve at 46-åringen blir dømt til fengsel på livstid. Det foreligger også et krav om forvaring, på bakgrunn av en rettspsykiatrisk evaluering av Madsen.

Utgjørende faktor vil være om retten anser at Madsen utgjør en fare for andre mennesker, heter det i politiets pressemelding.

En overveid handling

Ifølge tiltalen var drapet en planlagt og overveid handling. Videre står det at drapsvåpenet ikke er kjent, men at det kan ha blitt utført ved kvelning eller å skjære over halsen.

– Det er en veldig uvanlig og ekstremt brutal sak som har hatt tragiske konsekvenser for Kim Wall og hennes pårørende. Interessen for saken har vært enorm, og vi håper at pressen respekterer at øvrige beviser i saken legges frem i retten, ikke i media, sier påtaleansvarlig Jakob Buch-Jepsen i København-politiet.

Madsen skal etter planen sitte i forvaring frem til 7. februar. Deretter vil påtalemyndigheten kreve at han blir sittende frem til en eventuell dom. Rettsaken er berammet til 8. mars og er planlagt å gå over åtte dager. Dommen forventes å falle 25. april.

Nekter for drap

Frilansjournalisten Kim Wall ble med Madsen på tur med hans hjemmebygde ubåt den 10. august i fjor. Madsen senket senere ubåten, men Wall var forsvunnet. Den 21. august ble deler av kroppen til Wall funnet dumpet i sjøen og resten av kroppsdelene ble funnet i løpet av høsten.

Den danske oppfinneren og ubåtbyggeren skal senere ha erkjent at han parterte liket av Kim Wall og spredte det i havet, men han nekter for å ha drept henne. Madsen har beskrevet hendelsen som en ulykke, og påstår at Wall døde etter å ha fått en 70 kilo tung luke i hodet. Han har imidlertid endret sin forklaring om hendelsen flere ganger.