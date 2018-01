BLE VALGT: Donald Trump ble valgt til USAs president i november 2016. Foto: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES

Hevder FBI hadde kilde på innsiden av Trumps nettverk

Publisert: 10.01.18 02:59

UTENRIKS 2018-01-10T01:59:40Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Ifølge et vitnemål til det amerikanske senatets justiskomité skal FBI ha mottatt informasjon fra noen som jobbet for Donald Trump mens hans forsøkte å bli USAs president.

Det er Glenn R. Simpson, grunnleggeren av det politiske forskningsfirmaet Fusion GPS, som ga den tidligere britiske spionen Christopher Steele oppdraget i å utarbeide en rapport om Donald Trump , som opplyser dette til komiteen.

Ifølge Simpson skal FBI selv ha fortalt dette til Steele etter at han fortalte dem om kontakt mellom Trumps organisasjon og russiske myndigheter. Det melder en rekke amerikanske medier tirsdag.

Ønsket offentliggjøring

Simpson vitnet foran justiskomiteen i august i en lukket høring. Først i dag har innholdet blitt offentlig kjent etter at den demokratiske senatoren Dianne Feinstein offentliggjorde en fullstendig utskrift, på flere hundre sider, av vitnemålet.

Hun gjør dette etter at flere republikanere den siste tiden ifølge Demokratene har forsøkt å lede oppmerksomheten vekk fra spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning om hva som faktisk skjedde. Komiteens republikanske leder, Chuck Grassley, har for eksempel antydet at Steele kan ha løyet til FBI .

Simpson har selv oppfordret til å offentliggjøre hans vitnemål.

Det var en av Hillary Clintons advokater som sammen med Det demokratiske partiet hyret Fusion GPS til å se nærmere på Trumps bakgrunn. Selskapet satte jobben ut til den britiske eksspionen fordi han hadde god kjennskap til Russland.

Frivillig

I sin endelige rapport skriver Christopher Steele at Trump-kampanjen konspirerte med russiske myndigheter. Han skriver også at Russland satt på materiale han fryktet de kunne bruke til å utpresse Trump med . Det skal ha vært bakgrunnen for at han valgte å dele sine funn med FBI sommeren 2016, ifølge Washington Post .

Da FBI i oktober avhørte ham igjen, skal de ifølge Simpsons vitnemål, ha fortalt Steele at de trodde på det han hadde å fortelle dem.

– Min forståelse var at de trodde på Chris på dette tidspunktet, at de trodde Chris var troverdig fordi de hadde annen etterretning som indikerte de samme tingene, og en av de bitene med etterretning var en kilde på innsiden av Trumps organisasjon, forklarte Simpson.

Han fortalte også til komiteen at han oppfattet det slik at denne kilden frivillig hadde kommet til FBI med denne informasjonen.