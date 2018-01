FÅR KRITIKK: Kleskjeden Hennes & Mauritz fjernet dette bildet fra sine nettsider etter å ha blitt anklaget for rasisme. Foto: Skjermdump fra Twitter

Hennes & Mauritz anklaget for rasisme i annonse: – Vi beklager

Publisert: 08.01.18 19:57

Kleskjedens annonse for en genser med teksten «den kuleste apen i jungelen» ble ikke tatt godt imot.

I sosiale medier har en rekke brukere mandag tatt til orde for boikott av Hennes & Mauritz. Bakgrunnen er at den svenske klesgiganten i sin britiske nettbutikk la ut en annonse for en genser med teksten «Coolest monkey in the jungle» (den kuleste apen i jungelen) hvor modellen er en mørkhudet gutt.

Bildet med gutten var mandag kveld norsk tid fjernet fra nettbutikken, men det er fortsatt mulig å kjøpe genseren.

– Dette bildet er nå fjernet fra alle H&Ms kanaler. Vi beklager overfor alle som kan ha blitt fornærmet av dette, sier H&M-talskvinne Anna Eriksson ifølge CNN .

På Twitter anklager flere H&M for å være rasistiske. Andre bruker ord som «meningsløs» og «uansvarlig».

– Det er ekkelt og nedverdigende å sette en hettegenser på denne lille gutten som sier «kuleste apen i jungelen» når man fra historien kjenner til folk som forbinder svarte mennesker med aper. Hvem godkjente dette?, skriver en av brukerne.

Den kanadiske artisten The Weeknd skriver at han er «sjokkert og flau» over bildet, at han er «dypt fornærmet», og at han ikke lenger vil jobbe med kleskjeden.

En H&M-talsperson som CNBC har snakket med sier:

– Vi tror på mangfold og inkludering i alt vi gjør, og vi vil gjennomgå våre interne retningslinjer for å unngå problemer i fremtiden.

