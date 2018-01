TANNFUNN: Del av øvre venstre kjevebein, med tenner, fra fossilet som er funnet i Misliya-hulen i Israel. Foto: Gerhard Weber / Universitetet i Wien via AP / NTB scanpix

Funn i Israel: Menneskets utvandring fra Afrika startet tidligere enn antatt

NTB

Publisert: 25.01.18 23:42

Arkeologer fikk nesten hakeslepp etter at et kjevebein funnet i Israel daterer utvandringen fra Afrika til minst 50.000 år tidligere enn det som har vært kjent.

Kjevebeinet, fullt utstyrt med tenner, ble nylig funnet inne i Misliya-hulen på Karmelfjellet nær Haifa i Israel , er datert ved hjelp av tre ulike metoder. Konklusjonen er at kjevebeinet er mellom 177.000 og 194.000 år gammelt.

– Hele berettelsen om utviklingen av Homo sapiens må skrus tilbake med minst 100.000-200.000 år, sier professor Israel Hershkovitz ved universitetet i Tel Aviv.

– Med andre ord, hvis det moderne mennesket begynte utvandringen fra Afrika for rundt 200.000 år siden, betyr dette funnet at utvandringen må ha begynt i Afrika for minst 300.000 til 500.000 år siden, sier han.

Det har til nå vært enighet blant antropologer om at det moderne mennesket utviklet seg i Afrika for rundt 160.000-200.000 år siden og begynte å utvandre fra Afrika for rundt 100.000 år siden.

– Dette funnet endrer fullstendig vårt syn på det moderne menneskets utbredelse og historien om det moderne menneskets utvikling, sier Hershkovitz.

Funnene, som ble kunngjort torsdag, indikerer at innbyggerne i Misliya-hulen var i stand til å jakte på store dyr, gjøre opp ild, bruke planter, og benyttet steinverktøy.

Midtøsten var en viktig korridor for utvandringen fra Afrika. Levninger fra de til nå tidligst kjente moderne menneskene utenfor Afrika er også funnet i Israel.