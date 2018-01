HOLDT FANGET AV FORELDRENE: Ifølge politiet skal de 13 søsknene ha blitt holdt fanget i en lang periode. Den eldste sønnen skal ha gått på skolen i perioden 2014 til 2016. Foto: Privat

Et av barna i «skrekkhuset» gikk på skolen – varslet ikke om fangenskapet

13 barn skal ha blitt sultet, torturert og mishandlet av sine foreldre i California. Den eldste gutten i søskenflokken skal ha fått gå på skole, men sa aldri ifra om det grusomme som skjedde innenfor hjemmets fire vegger.

Moren Louise Turpin (49) kjørte han regelmessig til og fra skolen og ventet utenfor mens han var på forelesninger. Den nåværende 26 år gamle mannen skal ha gått på det lokale universitetet i Riverside i California , Mt. San Jacinto College.

På tross av flere muligheter, skal han ikke ha varslet om at hans foreldre torturerte han selv og hans 12 søsken, skriver nyhetsbyrået AP.

Søskenflokken, som er i alderen to til 29 år, var svært avmagret da politiet tok seg inn i huset i det nokså fredelige nabolaget i en forstad til Perris 16. januar.

Flere av barna var lenket til møbler med kjetting og lås og politiet beskrev dem som «underernært og veldig skitne».

26-åringen ha gått skolen fra 2014 til 2016, skriver ABC. Han skal ha fått svært gode karakterer, og fikk «A» blant annet i fagene algebra, musikk med spesialisering i gitar og engelsk både skriftlig og muntlig.

Ifølge klassekamerater var han alltid stille og alene. En medelev forteller at hun prøvde å få kontakt med han, men at han ikke responderte. Hun sier at han ofte var den siste til å forlate klasserommet da undervisningen var over.

– Det er en av de tristeste ansiktene jeg har sett på årevis, sier Marci Duncker ifølge The Associated Press.

– Dette var normalt for dem

Gale Kelley, en spesialist på traumer i International Association of Trauma Professionals, forteller at det er forståelig at den eldste gutten i søskenflokken, eller noen av de andre, ikke sa ifra om forholdene tidligere.

– De ble født inn i dette. Dette var normalt for dem. Noen av dem forstår muligens ikke at de har blitt mishandlet en gang, forteller hun ifølge AP.

Hun forklarer at mishandlere ofte forteller barna at de ikke får fortelle om det som skjer eller at de fortjener å bli behandlet slik. Dette gjør det vanskelig for ofrene å si ifra – selv om de har muligheten.

Det var en 17 år gammel jente som varslet politiet. Hun stjal en telefon, rømte ut av et vindu og ringte 911. Hun skal ha hatt bilder som støttet opp det hun fortalte til det politiet.

17-åringen skal ha planlagt flukten i to år. Hun tok først med seg en av søstrene, men hun ble redd og dro tilbake.

Faren var rektor til hjemmeskolen

Den eldste gutten var den eneste av barna som fikk gå på skole. Resten av søskenflokken skal ha hatt hjemmeundervisning.

Det var faren David Turpin (57) som sto oppført som rektor på hjemmeskolen – og det har vært en av forklaringene til at Turpin-paret unngikk å bli oppdaget.

Ifølge det lokale politiet skal mishandlingen ha foregått i en årrekke. Huset de bodde i før de flyttet til California, har også spor etter tortur, skriver CNN.

VG var til stede under en pressekonferanse hvor statsadvokat i Riverside County , Mike Hestrin, fortalte at barna skal blant annet ha hatt en døgnrytme hvor de var våkne på nettene og sov om dagen, ble nektet mat som sto foran dem og ikke vært hos hverken lege eller tannlege.

De fikk kun dusje én gang i året.

Ekteparet Turpin har blitt siktet for barnemishandling og tortur. De har imidlertid erklært seg ikke skyldige.