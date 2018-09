KONTROLL PÅ BROEN: På Storebæltbroen mellom Sjælland og Fyn ble bilene kontroller. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau scanpix / Ritzau Scanpix

Dansk politi: Helt tause om menneskejakt

UTENRIKS 2018-09-29T09:23:40Z

Polititeknikere jobber ifølge danske medier på det lille tettstedet Espe der en storstilt menneskejakt foregikk fredag. I en dramatisk aksjon stengte politiet av store deler av veier og luftrom i jakten på en svenskregistrert Volvo.

Det er ikke bekreftet at de tre personene man antar var i bilen, er pågrepet. De skal ha bodd i Danmark i lengre tid.

Ved 14-tiden fredag stengte politiet sentrale knutepunkter på motorveiene rundt hovedstaden. Det førte til det totale kaos i det tett befolkede hovedstadsområdet.

Først halvannen time senere ble befolkningen informert om at det pågikk en storstilt menneskejakt «Operasjon Manhunt. » Der skal politiet ha tatt i bruk helt nye metoder for å stanse og pågripe de tre i personene som skal ha befunnet seg i en sort, svenskregistrert Volvo V90. De tre ble etterlyst og det ble opplyst at de ble satt i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Klokken 17 ble det informert om at politiaksjonen var nasjonal og biler ble omdirigert og kontrollert på mange steder. Ferge- og togtrafikk vekk fra Sjælland ble stanset. Utover ettermiddagen og kvelden førte det til lange køer i fredagsrushet.

Jakten endte på Fyn, etter at politiaksjonen blant annet førte store styrker sørvestover fra Købenshavnsområdet, over Storebæltbroen og sørover på øya Fyn.

«Den enkelte borger behøver ikke være bekymret» sa sjefinspektør i politiet Jørgen Skov i en pressebrifing fredag kveld. Da hadde beboere på Syd-Fyn observerte store kampkledde politistyrker med hundepatruljer. I luften hang en drone.

Lørdag har politiet gjort det klart at de ikke regner med å kunne si noe om aksjonen på en stund.