ADVARER: USAS NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison talte til NATOs forsvarsministere tirsdag. Foto: FRANCOIS LENOIR / NTB SCANPIX

Norsk forsker: Advarer mot krigs-retorikk fra USA

UTENRIKS 2018-10-03T08:40:24Z

En retorikk som åpner opp for forkjøpsangrep fra USAs side virker bare skremmende, sier forsvarsforsker Tormod Heier.

Publisert: 03.10.18 10:40 Oppdatert: 03.10.18 11:35

USAs ambassadør til NATO Kay Bailey Hutchison skapte internasjonal furore da hun møtte NATO-landenes forsvarsministere tirsdag. På møtet hevdet hun at Russland bryter en avtale om å ikke produsere enkelte typer atommissiler .

På VGs spørsmål om hvilke tiltak USA vil bruke for å stoppe Russland fra å utvikle missiler i strid med nedrustningsavtalen, svarte Hutchison slik:

– Mottiltaket vil være å ta ut rakettene Russland holder på å utvikle, og som bryter med avtalen. Så det vil i siste instans være vårt mottiltak, sa ambassadøren.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Tormod Heier er bekymret over amerikanernes retorikk. Ifølge Heier har Russlands mønster med utplassering av avanserte atommissiler i Øst-Europa blitt tydeligere utover 2000-tallet, og spesielt etter Russlands anneksjon av Krim i 2014.

– Virker skremmende

Heier mener Hutchisons ordbruk er urovekkende.

– Russlands atomvåpen blir stadig viktigere for å hindre at USA får et stadig sterkere militært fotavtrykk i regionen. Men dessverre fører det foreløpig bare til det motsatte: Russlands vestlige nabostater blir bare enda mer bekymret og åpner opp for enda flere amerikanske styrker på egen jord, sier oberstløytnanten.

– Like bekymringsfullt er imidlertid den amerikanske responsen. En retorikk som åpner opp for forkjøpsangrep fra USAs side virker bare skremmende, og bidrar til ytterligere destabilisering, fortsetter han.

Og det er i de minste NATO-landene faren for konfrontasjon er størst.

– De som lider mest under denne utviklingen er de europeiske småstatene i randsonen rundt Russland. Innad i Norge, Baltikum og blant de østeuropeiske NATO-landene blir stormaktsrivaliseringen stadig mer intens. Det skal med andre ord mindre til før selv små episoder mellom USA og Russland blir et alvorlig sikkerhetsanliggende for stadig flere i Europa, sier Heier.

Måtte presisere

Nyheten om at USA var villig til å «ødelegge» russiske missiler spredde seg raskt, og NATO-ambassadøren måtte legge ut en presisering på Twitter tirsdag kveld:

«Jeg snakket ikke om et forkjøpsangrep på Russland. Poenget mitt: Russland må overholde seg til INF-avtalen, ellers vil vi måtte ha tilsvarende kapasiteter for å beskytte USAs og NATOs interesser. Dagens situasjon, som er et åpenbart brudd, kan ikke fortsatte», skrev Hutchison.

NATOs eget referat fra møtet viser at Hutchison sa «ta ut», som lett kan tolkes som at hun snakket om et angrep.

INF-avtalen er en nedrustningsavtale som ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. I henhold til avtalen, skal ikke USA og Russland ha landbaserte mellomdistansemissiler med atomstridshoder.

– Farlig situasjon

Uttalelsen til Hutchison skapte også russiske reaksjoner.

«En veldig farlig uttalelse fra USAs NATO-ambassadør i morges. Vi tolker «ta ut» tvetydig i dette tilfellet», skrev Russlands ambassade i Canada på Twitter.

Nuclear Crisis Group, som består av forsvars- og sikkerhetsveteraner fra både Vesten og Øst-Europa, sendte ut en pressemelding kort tid etter NATO-ambassadørens uttalelser.

«Ambassadør Hutchisons kommentarer var utydelige, og overskriften om uttalelsene hennes var tilsvarende uklare, men hendelsen viser hvor farlig den nåværende militære situasjonen er mellom Russland og NATO, og hvordan en løs kommentar eller handling kan utløse en krise», skriver Jon Wolfsthal, lederen for Nuclear Crisis Group, i pressemeldingen.

Ruster opp

– Det er ikke helt nytt at man hevder fra USAs side at det er et avtalebrudd på INF konvensjonen fra den kalde krigens dager. Og Russland anklager USA for det samme, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Både USA og Russland har rustet opp de siste årene og Russland sa allerede i 2007 at INF avtalen ikke lenger beskyttet deres sikkerhetsinteresser. Russland startet en modernisering av forsvaret sitt i 2008 og har lenge truet med å utplassere nyutviklede Iskander mellomdistanseraketter i Kaliningrad.

Blant annet har de hevdet at de må gjøre dette som svar på oppbygning av rakettskjoldet i Europa. USA har brukt store summer på våpenprogrammer de senere årene.

– Amerikanerne fikk også en ny kjernevåpendoktrine i 2018. USA utvikler små, taktiske atomvåpen, som for eksempel kan brukes mot terrorister og cyberangrep, sier Wilhelmsen.