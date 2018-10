Denis Mukwege og Nadia Murad får Nobels fredspris

OSLO (VG): Mottageren av Nobels fredspris 2018 er den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad, for deres kamp mot krigsforbrytelser.

Det ble offentliggjort av leder for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, klokken 11 fredag.

Begge har bidratt med viktige bidrag til å rette oppmerksomhet mot krigsforbrytelser, skriver Nobelkomiteens i begrunnelsen. Særlig er det arbeidet for å stoppe bruken av seksuell vold som vektlegges.

– Denis Mukwege er hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre. Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar, står det i komiteens begrunnelse.

Ingen av de to visste at de skulle motta prisen da den ble annonsert. Denis Mukwege er på jobb på Panzi-sykehuset i Bukavu når VG ringer. Det får VG opplyst av Mukweges pressekontakt Daniel Musaka.

– Han er på sykehuset og jobber. Jeg er på vei dit nå, sier Musaka til VG på telefon fra Kongo.

NRK har snakket med broren til fredsprismottager Nadia Murad , som forteller at familien er svært lykkelig over nyheten - og at prismottageren selv gråter.

Åsa Runström Awad jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Dr. Mukwege ved sykehuset i Bukavu i to år. Hun sier at det at Mukwege befinner seg på jobb mens fredsprisen ble offentliggjort, er symbolsk for den kongolesiske legen.

– Selv om han har fått mye internasjonal oppmerksomhet for sitt humanitære arbeid, er han ikke bare en mann som reiser rundt og holder taler. Han har en jobb å gjøre for alle de kvinnene som har stor tiltro til ham, sier hun til VG.

Seksualisert vold

Denis Mukwege (63) har brukt store deler av livet på å jobbe mot seksuell vold i republikken Kongo, der borgerkrig har kostet over seks millioner mennesker livet.

– Mukwege er blant de fremste i kampen mot krigsforbrytelser av seksuell art. Han har gjentatte ganger snakket den kongolesiske regjeringen imot, sier Reiss-Andersen på talerstolen.

Nadia Murad (25) tilhører jezidi-minoriteten i Nord-Irak. Hun ble i 2014 kidnappet og holdt som sexslave av IS, men greide å flykte etter tre måneder. Siden har hun fortalt åpent om det hun var utsatt for. Siden 2016 har hun vært FNs første goodwillambassadør for overlevende av menneskehandel.

– Murad er selv et offer for voldtekt og mishandling, som med ualminnelig mot har fortalt sin historie og snakket ut på vegne av ofre, sier komitélederen.

– Viktig og gledelig

Direktør i PRIO, Henrik Urdal, kaller prisen viktig og gledelig.

– Det er en pris som anerkjenner at seksuell vold brukes som middel i krig, og som understreker at verdenssamfunnet må jobbe for forebygging og straffeforfølging av dette, sier Urdal.

Han legger til at det er gledelig at prisen går til en mann og en kvinne som belyser både ofre og innsatsen som gjøres for å forebygge og behandle skadede.

Hans kollega i PRIO, Inger Skjelsbæk, har lang fartstid med å forske på vold mot kvinner i konflikt.

– Det viktige med denne prisen akkurat nå er at tilliten til internasjonale organisasjoner, slik som Den internasjonale straffedomstolen, akkurat nå er synkende. Hvis ikke slike handlinger straffeforfølges, får det ikke konsekvenser, og da kan det bare fortsette, sier hun.

Tviler på kontrovers

Afrika-ekspert og NUPI-forsker Morten Bøås mener begge er verdige prismottakere.

– Min umiddelbare tanke er at Denis Mukwege fortjener internasjonal anerkjennelse for arbeidet han har gjort over tid. Hvis dette bidrar til å løfte frem, ikke bare seksualisert vold i seg selv, men også den humanitære situasjonen i øst Kongo, så ser jeg positivt på det her. Når det kommer til Nadia Murad, så virker også dette helt klart fortjent. Det er klart at det er viktig spørsmål som aksentuerte seg i Irak i forbindelse med IS’ fremrykking, sier Bøås.

– Kan tildelingene skape kontrovers?

– Ingen av dem har inntatt noen spesielt kontroversielle posisjoner, så jeg tror dette blir allment anerkjent og verdsatt, svarer NUPI-forskeren.

Mukwege er en kandidat som har sirkulert i mange år.

– Han kunne godt fått fredsprisen tidligere, det hadde kanskje vært viktigere for hans arbeid dersom han fikk den før. Det blir mer interessant å se hvordan prisutdelingen blir forsøkt politisert i forbindelse med det kommende valget i Kongo. Det blir interessant å se hvordan han vil prøver å bruke prisen.

Forehåndsfavoritter

I alt 331 kandidater er nominert til årets fredspris, hvorav 216 er personer og 115 er organisasjoner.

Både Mukwege og Murad var nevnt som favoritter på forhånd, og Mukwege har vært nominert flere ganger de siste årene.

På forhånd var kandidater innenfor humanitærarbeid, IS-overlevende og hjelpeorganisasjoner for flyktninger ekspertenes beste tips. På bookmakersiden var Nord-Koreas leder Kim Jong-un sammen med den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in, etterfulgt av Donald Trump, favoritter.

Nobelkomiteen Det er Den norske nobelkomité som velger hvem som skal motta prisen. Komiteen består av fem medlemmer, valgt ut ifra Stortingets sammensetning. De fem som har valgt ut årets pristager er: – Berit Reiss-Andersen (1954). Komitéleder siden 2017. Medlem siden 2012, gjenvalgt for 2018–2023. Representerer Arbeiderpartiet. – Henrik Syse (1966). Nestleder siden 2017. Medlem siden 2015, gjenvalgt for 2015–2020. Representerer Høyre. – Thorbjørn Jagland (1950). Medlem siden 2009, gjenvalgt for 2015–2020. Representerer Arbeiderpartiet. – Anne Enger (1949). Valgt til komiteen for 2018–2020. Representerer Senterpartiet. – Asle Toje (1975). Valgt til komiteen for 2018–2023. Representerer Fremskrittspartiet.

