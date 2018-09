SVT tok avstand til innvandringsinnlegg: SD krever unnskyldning

Sverigedemokraterna truer nå med å klage inn SVT til Granskningsnämnden om de ikke kommer med en unnskyldning etter at rikskringkasteren valgte å ta avstand fra SD-leder Jimmie Åkessons utspill om at innvandrere «ikke passer inn i Sverige».

– Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige , og da er det klart det er vanskelig å få jobb.

Det sa Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson under fredagens partilederdebatt. Utspillet vakte sterke reaksjoner – ikke bare fra de andre partilederne, men også fra rikskringkasteren selv.

Tok avstand på direkten

Etter debatten valgte SVT, som er et statlig fjernsynsselskap, å ta gå ut og ta avstand fra SD-lederens utspill på direkten:

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse her i innledningen var grovt generaliserende, og at SVT tar avstand fra det, sa programleder Martina Nord.

Det skriver Aftonbladet .

Ansvarlig utgiver og programsjef i SVT Nyheter, Eva Lendahl, tok beslutningen på vegne av kanalen. Hun sier avgjørelsen ble tatt etter «flere personer reagerte omgående under sendingen».

– Vi bestemte oss for å ta avstand fordi han etter vår bedømming utpekte innvandrere som gruppe, og påsto at de hverken er svensker eller passer inn i vårt land. Vår bedømming er at det er en generaliserende uttalelse, sier hun til Aftonbladet.

Lendahl henviste så til radio- og tv-lovens femte kapittel om at programvirksomheten må «preges av styresmaktens grunnleggende demokratiske grunnideer og prinsipper om alle menneskers likeverd».

SD truer nå med å klage inn SVT til Granskningsnämnden, Sveriges svar på Pressens Faglige Utvalg, om de ikke kommer med en unnskyldning på møte i dag.

SVT har tidligere blitt felt i Granskningsnämnden når politikere har kommet med utskeiende uttalelser i deres programmer. Programsjef Eva Landahl kan imidlertid ikke huske at dette har hendt i forbindelse med en partilederdebatt, skriver Aftonbladet.

– Skandale, mener Jimmie Åkesson

Expressen melder at flere ledende sverigedemokrater har reagert kraftig i kjølvannet av SVTs avgjørelse. Jimmie Åkesson er intet unntak:

– Vi har knapt to døgn til valglokalene stenger, også velger statskanalen å blande seg i debatten gjennom å «ta avstand» fra en partileders standpunkt. Det er en skandale. Jeg har vært kritisk til allmennkringkasting tidligere under valgkampen: Man klarer åpenbart ikke å holde seg upartiske, ikke engang når det er riksdagsvalg, sier han i en kommentar til svenske aviser.

– Det er åpenbart at rikskringkasteren må granskes hardere når det gjelder objektiviteten, legger han til.

Møte mellom SVT og SD: Ønsker en unnskyldning

Lørdag klokken 11 skal SVT og SDs pressesjef Henrik Vinge møtes til et møte på SVT-huset, skriver Expressen videre.

– Der kommer jeg til å fremme at dette er en skandale og at vårt krav er en raskt og tydelig unnskyldning, skriver pressesjefen på Twitter.

Expressen skriver Vinge lørdag morgen fortsatt håper på en unnskyldning, og at de «naturligvis vil akseptere den» hvis den kommer.

– Det er min forhåpning at de skal gjøre det – alle kan gjøre feil, sier han.

Ber de ikke om unnskyldning, vil SD klage statskringkasteren inn til Granskningsnämnden.

– Men selvfølgelig vil vi vente til etter møtet, fordi vi håper at vi skal kunne løse det, siteres pressesjefen.

– Vi skal ha et møte, men jeg kan ikke si nøyaktig hva vi skal snakke om. Vi vet mer etter møtet, sier SVTs pressesjef Camilla Hagert ifølge NTB.