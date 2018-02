Leif bodde med elgen Olivia

04.02.18

Leif Lind bor på Gårdsjö elgepark i Sverige sammen med familien. Én elg har likevel en spesiell verdi for han - nemlig Olivia.

Elgen Olivia, som nå er fire år, hadde en tøff start på livet. Moren Hedvig støtte henne vekk, og Olivia fikk ikke i seg mat.

– Hver gang broren til Olivia hadde spist ferdig, gikk de to fra Olivia, forteller Leif Lind, som eier elgefarmen hvor Olivia ble født.

Leif (58) så at Olivia ble tynnere, og fant til slutt ut at løsningen måtte være å ta Olivia inn, for å ta hånd om henne selv. Det er Aftonbladet som forteller Leifs historie.

– Jeg tok henne inn, og fikk overtatt sønnen min sitt soverom i første etasje. Der tilbragte jeg og Olivia fire måneder, mens resten av familien sov oppe, forteller han.

Han fikk tak i råmelk fra en bonde, og matet Olivia. Det ble starten på et slitsomt prosjekt for 58-åringen.

– Jeg måtte jo lære henne å bæsje, så jeg måtte massere henne der nede med våte filler, slik som moren pleier å gjøre, forteller han.

Etter at Olivia hadde bodd fire måneder med menneskefamilien, nærmet det seg høst, og Olivia skulle flytte ut av huset. Det ble en traumatisk opplevelse for elgen.

– Hun var jo livredd for elger. Hun hadde sikkert ikke noe minne om den første tiden i livet, forteller Leif til Aftonbladet.

Hun ble likevel vant til de andre elgene etter å ha vært ute en stund, og er nå, ifølge Leif, som en hvilken som helst annen elg. En gang imellom kommer hun likevel innom menneskene på besøk.

– Kona er alltid like redd for at Olivia skal ødelegge noe når hun kommer inn. Men hun er som en ballettprinsesse når hun kommer innendørs, forsikrer Leif.