«Porno-dansing»-siktet turist – Jeg beklager

Publisert: 01.02.18 20:34

UTENRIKS 2018-02-01T19:34:32Z

De ti turistene pågrepet for porno-dansing i Kambodsja, blant dem en nordmann, kan risikere fengsel. En ny video viser at en av dem ber om unnskyldning

– Vi vet ikke hvorfor vi er her, sier en av de ti turistene etter at gruppen har blitt stilt opp foran kameraet.

Videoen som først ble publisert av nyhetsbyrået AP ender med at en av turistene, som har britisk aksent, ber om unnskyldning.

– Jeg har bodd her i to år. Jeg respekterer kulturen. Jeg hjelper kambodsjanske barn, jeg hjelper kambodsjanske familier. Det var bare én feil. Jeg beklager. Det er bare kulturelle forskjeller, sier mannen.

Gruppen ser ned i bakken med lange blikk. Når de blir spurt om de har lyst til å returnere til landene sine, svarer alle ja.

Bakgrunn: Nordmann (22) pågrepet i Kambodsja – anklages for «porno-dansing»

Razzia i ferieparadis

De ti utenlandske turistene ble pågrepet etter en politirazzia imot en villa ferieparadiset Siem Reap der det skal ha vært holdt et arrangement under navnet «Lets Get Wet». En av dem er en 22-åring fra Oslo.

– Villaen var leid av utenlandske turister som var der for å drikke og delta i sexy, pornografiske danser, står det i en uttalelse fra politiet.

87 festdeltagere ble tatt i politiaksjonen, de aller fleste av dem utenlandske turister. Alle ble tatt med til en politistasjon hvor de ble avhørt og «utdannet», ifølge lokale medier – men ikke alle ble holdt igjen.

De ti pågrepne er mellom 19 og 35 år gamle. Gruppen består av fem briter, to kanadiere, en nederlender og en newzealender i tillegg til nordmannen

Kan risikere fengselsstraff

Ifølge The Washington Post kan turistene risikere opp til et års fengselsstraff

En av de ti turistenes advokater, Sourng Sophea, sier til AP at alle de ti skal være i god form og at de fengslingsforholdene er akseptable.

– Jeg innrømmer at de har gjort noe galt som bryter med moralen i det kambodsjanske samfunnet, men de fortjener ikke fengselsstraff for forbrytelsene, sa Sophea

Utenrikstjenesten har bekreftet til VG at de er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Kambodsja, og arbeider med å få klarhet i saken. De kan ikke kommentere enkeltdetaljer oppfølgingen av en pågående konsulærsak.