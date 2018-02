LIVSTID: Diane Foley, moren til James Foley, som ble tatt til fange- og drept av IS, håper de to pågrepne IS-krigerne blir sperret inne for livstid. Foto: AFP

Familiene til IS-ofre krever rettferdighet

NTB

Publisert: 09.02.18 18:46

Tidligere IS-gisler og familiene til flere av dem som ble drept mens de satt i fangenskap, gleder seg over at to av de ansvarlige nå er tatt til fange.

De to britiske IS-krigerne Alexanda Kotey (34) og El Shafee el-Sheikh (29) ble pågrepet av USA-støttet kurdisk milits øst i Syria i forrige måned.

De to skal ha tilhørt en beryktet enhet som gikk under kallenavnet The Beatles, som hadde ansvaret for utenlandske gisler og ved flere anledninger halshogde dem for åpent kamera.

Moren til den amerikanske journalisten James Foley, som ble tatt til fange av IS i 2012 og drept nesten to år senere, håper at de to pågrepne IS-krigerne blir sperret inne for livstid.

Takknemlig

– Jeg håper de blir straffeforfulgt i USA, men jeg vil være svært takknemlig uansett hvor de blir stilt for retten og fengslet, sier Diane Foley.

Bethany Haines, datteren til den britiske hjelpearbeideren David Haines, som ble likvidert etter 18 måneder i IS-fangenskap i 2014, gleder seg også over pågripelsen av de to.

– Min første tanke var lettelse, at folkene som var involvert i drapet på faren min endelig var tatt og vil bli stilt til ansvar. Jeg håper de blir sperret inne og at nøkkelen blir kastet, sier hun.

Ikke Guantanamo

Den franske journalisten Nicolas Henin, som slapp levende fra det etter å ha sittet i IS-fangenskap i ti måneder, håper de to mennene blir stilt for retten i Storbritannia. Dersom de havner i den amerikanske Guantanamo-leiren på Cuba vil det bare føre til nye voldshandlinger, advarer han.

– Jeg vil ha rettferdighet, og Guantanamo er det stikk motsatte. Det har ikke vært en eneste rettssak der på 16 år. Guantanamo var faktisk en av årsakene til at de ble ekstremister, at de viet seg til hellig krig, sier Henin.

Likviderte minst 27 gisler

Ifølge amerikanske myndigheter likviderte «The Beatles» minst 27 gisler.

Det var gruppens gisler som ga dem kallenavnet og som døpte de fire medlemmene John, Paul, George og Ringo etter popgruppas medlemmer. Dette fordi de snakket sammen på engelsk og knapt nok behersket arabisk.

Mest kjent ble «John», som britiske medier døpte «Jihadi John» og som britisk og amerikansk etterretning identifiserte som den kuwaitiskfødte briten Mohammed Emwazi. Han ble drept i et flyangrep i 2015. Et annet medlem av gruppen, Aine Davis, sitter fengslet i Tyrkia.