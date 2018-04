SAMMEN: Barbara og George H. W. Bush var gift i 73 år. Her er de i mars 2017. Foto: Steve Gonzales /Houston Chronicle via AP

Barbara Bush er død

Publisert: 18.04.18 01:47

Tidligere førstedame i USA, Barbara Bush, er død. Hun ble 92 år gammel.

BBC er blant mediene som natt til onsdag norsk tid melder at kvinnen som var USAs førstedame fra 1989 til 1993 er død. En talsperson for familien bekrefter at hun døde tirsdag.

Mandag gikk en talsperson for familien ut med informasjon om at Barbara Bush hadde takket nei til videre medisinsk behandling.

– Etter en rekke innleggelser og etter å ha konsultert med familien og leger, har fru Bush, nå 92 år, besluttet ikke å søke ytterligere medisinsk behandling, sier talsmann Jim McGrath.

Ifølge CNN var familien samlet rundt Barbara i hennes hjem i Houston de siste dagene. George H. W. Bush, datteren Doro og sønnene Marvin og Neil var ved henne siden, mens sønnene George W. Bush og Jeb Bush har besøkt henne jevnlig siste uken.

Det siste året skal hun ha vært innlagt på sykehus flere ganger på grunn av kronisk obstruktiv lungesykdom (kjent som kols) og dobbeltsidig hjerteinfarkt.

Hyller Barbara

Jimmy og Rosalynn Carter er blant de mange som hedrer Bush.

«Hun rørte millioner av hjerter med sin varme, sjenerøsitet og humor», skriver de i en uttalelse, ifølge ABC News .

Oppvekst

Barbara ble født 8. juni 1925 i New York og vokste opp i den velstående byen Rye. Hun gikk på kostskole i South Carolina, og der møtte hun sin kommende ektemann på en dans da hun bare var 16 og han 17. De to forlovet seg rett før han vervet seg i marinen og dro for å kjempe i andre verdenskrig.

George H. W. Bush vendte hjem som krigshelt, etter å ha blitt skutt ned av japanerne. Da hadde han som marinens yngste pilot fløyet 58 kampoppdrag.

Paret ble gift i 1945. Sammen fikk de seks barn, og forble gift lenger enn noe annet presidentpar i amerikansk historie. Datteren Robin døde av leukemi som barn.

Bush-paret oppdro familien sin hovedsakelig i Texas, hvor George jobbet i oljebransjen før han bega seg inn i politikken.

Sønnen George W. Bush var president i USA fra 2001 til 2009. Det gjør Barbara til én av to førstedamer som også var mor til en president. Den andre var Abigail Adams som var gift med president John Adams og mor til USAs sjette president, John Quincy Adams.

Etter tiden som førstedame viet Barbara Bush livet sitt til å bekjempe analfabetisme. Hun og mannen har samlet inn milliarder til veldedige formål etter det, ifølge CNN.

I tillegg til å støtte og være rådgiver for sin mann gjennom nær 30 år i politikken i USA, var Barbara Bush også en ivrig forkjemper for sine to sønner i politikken: George W. og Jeb, og engasjerte seg i deres kampanjer.

Hun var kjent for sin snartenkte humor og for sin skarpe tunge, skriver CNN . Hun jobbet for å fremme kvinners rettigheter, også når meningene hennes krasjet med Det republikanske partiet. Mens mannen hennes drev presidentkampanje, uttalte hun at man ikke burde politisere abort.

Saken oppdateres.

