LIVLEGE: Han får de beste skussmål fra Barack Obama og Donald Trump. Men bekymringsmeldingene fra tidligere og nåværende kolleger kan sette en stopper for Ronny L. Jacksons karriere fremover. Foto: NTB SCANPIX

Beskylder Trumps lege for store alkoholproblemer

Publisert: 26.04.18 03:48 Oppdatert: 26.04.18 04:21

NEW YORK/OSLO (VG) Ronny L. Jackson har vært legen til de tre siste amerikanske presidentene, og er foreslått som ny sjef for USAs nest største etat. Nå beskyldes han for å ha krasjet en bil i fylla og for uforsvarlig bruk av sterke medikamenter.

Det Hvite hus´ lege er mannen som i januar kunne fortelle omverdenen at president Donald Trump var i «usedvanlig god form», og hadde bestått helsetestene han hadde vært igjennom med glans.

Nominert til prestisjepost

I mars ble han overraskende pekt ut av Trump som mannen som skulle ta over USAs veterandepartement, og dermed bestemme over 350.000 ansatte og råde over et budsjett på nesten 1500 milliarder kroner.

Nå er Jackson under et enormt press for å trekke seg fra nominasjonen til den viktige posten. Det skulle avgjøres i Senatet onsdag, men er nå utsatt på ubestemt tid.

Årsak: Utallige varsler om fyll, misbruk av medikamenter, og konflikter med ansatte.

– Krasjet tjenestebil

I en rapport der 23 tidligere og nåværende kolleger har blitt intervjuet blir det blant annet hevdet at han skal ha krasjet en offisiell tjenestebil i fylla da han var på et arrangement med Secret Service.

(Rapporten kan leses i sin helhet her)

I rapporten heter det at Jackson ble kalt «Candyman» (Godtemannen) av en rekke ansatte i Det hvite hus. Flere stusset også på at han så enkelt delte ut medisinene Ambien (for å sove) og Provigil (for å våkne) til presidentfølget når de var på lange, slitsomme utenlandsreiser. Disse medisinene krever tett oppfølging.

En sykepleier kan fortelle at Jackson skal ha skrevet ut sterke medikamenter til seg selv også, men i frykt for å bli oppdaget ha fått en legeassistent til å gi ham medisinene.

I dokumentet som har blitt utarbeidet av demokrater i et utvalg i veterandepartementet heter det også at Jacksons lederstil er sterkt mislikt og det sås tvil om han i det hele tatt kan håndtere stillingen Trump ønsker at han skal ta.

– Plettfritt omdømme

50-åringen, som begynte å jobbe i Det hvite hus i 2006, har derimot fått de beste skussmål fra eks-president Barack Obama og nåværende president Trump.

Det gjentok Sarah Sanders, talsperson for det Det hvite hus, i en pressebrief etter at beskyldningene har dukket opp de siste dagene.

Hun kunne bekrefte at de hadde registrert informasjonen, men at Jacksons omdømme til nå var plettfritt og at han nøt stor respekt både i militæret og i legemiljøet.

Sanders sa at de i øyeblikket er i samtaler med juridiske rådgivere for å få gjennomført den utsatte nominasjonsprosessen i Senatet.

Forrige uke fikk Trump besøk av Frankrikes president Emmanuel Macron. Her er de mest magiske øyeblikkene møtet:

– Drakk på Obama-reise

Jackson selv avviser på det sterkeste beskyldningene, og nektet plent for å ha krasjet en bil i fylla.

– Jeg forstår ikke hvor det der kommer fra. Jeg har ikke krasjet en en bil. Det er jeg sikker på. Planene mine er uendret, sa legen ifølge New York Times.

Ifølge Washington Post vurderer likevel Jackson å trekke kandidaturet sitt.

Avisen skriver at den har kilder i Det hvite hus på at han er stadig mer frustrert over de alvorlige beskyldningene.

Avisen har også snakket med kilder som hevder at Jackson drakk mens han var på reise med presidenten - noe som er et brudd på regelverket. En gang skal ha vært mens han forberedte seg på å gå ombord i Air Force One sammen med Barack Obama på vei hjem fra en utenlandsreise.

– Trump forstår hvis han trekker seg

Ifølge CNN er Jackson i møter med Det hvite hus onsdag kveld amerikansk tid for å diskutere nominasjonen.

-Dette er bare påstander. Prosessen med å henrette folk offentlig basert på anonyme påstander er veldig farlig, sier Kellyanne Conway, seniorrådgiver for Trump, til CNN.

Hun understreker at de tar påstandene på alvor. Conway sier at Trump forstår Jackson om han trekker nominasjonen sin.

