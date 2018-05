VIL BLI PRESIDENT: President Erdogan er favoritt til å vinne valget, men møter konkurranse fra HDP-leder Selahattin Demirtas (t.v.), Iyi Parti-leder Meral Aksener og CHP-parlamentariker Muhrarrem Ince. Foto: Ozan Kose, AFP/ Murad Sezer, Reuters/ AP

Valget i Tyrkia: Disse vil ta makten fra Erdogan

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 04.05.18 23:02

ISTANBUL (VG) En sitter i fengsel. En er ikke leder for eget parti. En kan forbys å stille. Utfordrerne til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil selv få det utfordrende.

Presidentvalget i Tyrkia skulle egentlig ikke avholdes før november 2019, men er blitt fremskyndet til 24. juni. Den som vinner valget vil bli Tyrkias mektigste president noensinne.

Bakgrunn: Derfor tjener Erdogan på nyvalg

Fakta Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019.

Det er ventet at syv presidentkandidater vil bli godkjent av valgkommisjonen. En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil det bli en ny valgrunde 8. juli.

President Recep Tayyip Erdogan stiller til gjenvalg på vegne av sitt parti AKP og nasjonalistpartiet MHP i den såkalte Folkealliansen.

Fire av opposisjonspartiene har samlet seg i en motallianse: Hovedopposisjonspartiet CHP (som fikk 25 prosent av stemmen ved forrige parlamentsvalg), nykommeren Iyi Parti, og de to småpartiene Saadet Partisi (SP) og Demokrati Parti (DP).

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

Opposisjonen har bare tiden og veien. Om under to måneder får den sjansen til å utfordre Tyrkias sterke mann, Recep Tayyip Erdogan (64), som har sittet ved makten siden 2003. Blir han gjenvalgt i juni, kan han sitte helt frem til 2029 .

Erdogan stiller på vegne av sitt parti AKP og nasjonalistpartiet MHP, som har inngått en allianse.

Han er klar favoritt til å vinne valget, men en nyetablert opposisjonsallianse kan gi konkurranse.

Fakta Recep Tayyip Erdogan (64) Født 26. februar 1954 i Istanbul, Tyrkia. Oppvokst i Rize, Guneysu og Kasimpasa (bydel i Istanbul).

Ble borgermester i Istanbul i 1994, for det islamistiske Velferdspartiet. Dannet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) i 2001, som vant valget året etter.

Ble statsminister i 2003, og har sittet som president siden 2014. Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.

Opposisjonsleder nekter å stille

Fredag ble presidentkandidatene lansert:

CHP, Tyrkias største opposisjonsparti og det sekulære partiet som bærer videre arven etter landsfader Atatürk, har tatt et overraskende valg. I stedet for å sette CHPs partileder Kemal Kiliçdaroglu (69) til jobben, har det valgt å stille med en relativt ukjent presidentkandidat : Murharrem Ince (53).

Fakta VGs MIDTØSTEN-KORRESPONDENT Ingeborg Huse Amundsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: ingeborg@vg.no Twitter: @iHuse Facebook: https://www.facebook.com/ingeborg.h.amundsen

– Jeg vil bli presidenten for 80 millioner; høyreorienterte og venstreorienterte, alevier og sunnimuslimer, tyrkere og kurdere. Jeg vil bli en upartisk president, sa Ince under et partimøte fredag, skriver den tyrkiske avisen Hurriyet Daily News.

Ince kommer fra Yalova like sør for Istanbul og er utdannet fysikklærer. 53-åringen har sittet i parlamentet for CHP i en årrekke. I 2014 forsøkte han å ta over som partileder, men tapte mot Kilicdaroglu. I Tyrkia har Ince gjort seg bemerket med sine illsinte taler og verbale angrep på Erdogan.

Partileder Kilicdarolgu har forklart at han nekter å stille til valg fordi han er uenig i at presidenten skal få utvidet makt – noe som ble vedtatt med minimalt flertall i en folkeavstemning i april i fjor . Etter valget i juni, vil lovendringen tre i kraft.

Presidentkandidat bak murene

Det kurdervennlige partiet HDP stiller med en presidentkandidat fra bak murene. Partiets tidligere leder Selahattin Demirtas (45) har sittet fengslet siden høsten 2016, tiltalt for presidentfornærmelser og propaganda for den terrorstemplede kurdiske gruppen PKK. Han risikerer 142 år i fengsel .

Partiet, som fikk tolv prosent i 2015-valget, er hardt rammet av regjeringens «krig mot terror»: Elleve av HDPs folkevalgte er kastet ut av nasjonalforsamlingen og ni parlamentsmedlemmer sitter fengslet sammen med tusenvis av partifeller.

– Vi kan allerede se den lyse fremtiden. Våre drømmer og håp styrkes ved den gode nyheten, skriver HDP-lederne Pervin Buldan og Sezai Temelli i en presseuttalelse der Demirtas’ kandidatur lanseres.

Kan «jernkvinnen» stille?

Det er knyttet forventninger til Meral Aksener (61), som stiller som presidentkandidat for det nyetablerte partiet Iyi Parti («det gode partiet»). Aksener er en ultranasjonalist som for kort tid siden brøt ut av MHP. Hun har fått tilnavnet asena (hunnulven) og jernkvinnen, og vil bli Tyrkias første kvinnelige president . Hun regnes som Erdogans sterkeste utfordrer.

– Vi lover ved Gud at vi skal vinne valget og dømme regjeringen for de feilene den har begått. Vi skal løfte Tyrkia ut av gjørmen, sa Aksener under en partisamling i mars der VG var til stede.

Men for å kunne bli godkjent av valgkommisjonen, må Aksener samle 100.000 underskrifter. Underskriftskampanjen er allerede i gang, melder storavisen Hürriyet . Samtidig møter hun et annet hinder: Alle partier som stiller til valg i Tyrkia må ha minst seks måneders fartstid etter første kongress. Det hersker tvil om Iyi Parti passerer denne grensen.

PS! Det islamistiske Saadet Partisi (SP) stiller med partileder Temel Karamollaoğlu. Partiet fikk 0,68 prosent av stemmene ved parlamentsvalget i 2015.

