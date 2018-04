Russland innkaller til hastemøte i FNs sikkerhetsråd

Russlands ambassadør i FN går hardt ut mot USA under sikkerhetsrådets hastemøte, og mener at amerikanerne «gjør en katastrofal humanitær situasjon enda verre» i Syria.

– Jeg oppfordrer alle medlemsland til å unngå handlinger som kan forverre situasjonen for det syriske folket, sier António Guterres, generalsekretær i FN til sikkerhetsrådet.

– I åtte lange år har syrerne opplevd lidelse etter lidelse. Men det finnes ingen militær løsning til problemet. Problemet må bli løst politisk, sier han.

Russland: – USA gjør den katastrofale situasjonen enda verre

Russlands FN-ambassadør, Vitaly Ivanovich Churki, gjentar Russlands tidligere uttalelser om at det ikke finnes beviser på at kjemiske våpen ble brukt under angrepet i Syria 7. april.

– USA gjør en allerede katastrofal humanitær situasjon i Syria enda verre. Den nåværende eskaleringen i Syria er ødeleggende for hele systemet av internasjonale relasjoner, sier han.

Det var Russland som forespurte møtet i sikkerhetsrådet, etter at USA, Frankrike og Storbritannia gjennomførte et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg i Syria natt til lørdag norsk tid.

Flere land har uttrykt forståelse for angrepet, deriblant Norge .

– Angrepet er et klart signal om at bruk av kjemiske våpen har konsekvenser. Fra norsk side har vi forståelse for aksjonen, sier statsminister Erna Solberg.