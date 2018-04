Syrias president Bashar al-Assad kan være i ferd med å gjenerobre hele hovedstaden Damaskus. Foto: AP / NTB scanpix

Syriske medier: IS trekker seg ut av Damaskus

NTB

Publisert: 20.04.18 22:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-20T20:30:58Z

IS har gått med på å oppgi sin siste lomme i Syrias hovedstad Damaskus etter massive fly- og artilleriangrep, ifølge syriske statsmedier.

Nyhetsbyrået SANA skriver at IS-krigerne vil få valget mellom å bli og forsone seg med regjeringen, eller bli busset til et IS-kontrollert område i ørkenen i det østlige Syria. Det er uklart når flyttingen eventuelt skulle skje.

Enigheten om å oppgi motstanden inne i Damaskus skjer etter intense flyangrep mot den IS-kontrollerte bydelen Hajar al-Aswad og den palestinske flyktningleiren Yarmouk.

Regjeringsvennlige styrker har bombet de to områdene og utført massive artilleriangrep mot bydelen i et blodbad som ble filmet av statlige medier.

FNs flyktningkontor har uttrykt bekymring for de 12.000 palestinske flyktningene som er igjen i Yarmouk.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder også at IS-opprørerne har godtatt avtalen. Men i kveldstimene fredag ble flyangrepene mot Yarmouk gjenopptatt, noe som gjør at det reises tvil ved om IS kommer til å gjennomføre noen retrett.

Denne artikkelen handler om Den islamske staten (IS)