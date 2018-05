I HARDT VÆR: Donald Trump sliter. Han har nå innrømmet at han har betalt Stormy Daniels. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump innrømmer betaling til pornostjerne

NTB

Publisert: 03.05.18 13:27 Oppdatert: 03.05.18 13:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-03T11:27:17Z

USAs president Donald Trump avviser at betalingen som hans advokat gjorde til pornoskuespilleren Stormy Daniels, var et bidrag til valgkampen.

I flere Twitter-meldinger torsdag morgen sier Trump at betalingen var en privat avtale mellom to sider, og at dette er vanlig blant kjendiser og velstående personer.

Han sier at avtalen var for å stanse det han kaller utpressing og falske anklager om et seksuelt forhold mellom ham og Daniels.

Trumps advokat Rudy Giuliani opplyste onsdag at Trump hadde tilbakebetalt de 130.000 dollarene som advokaten Michael Cohen betalte til Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford. Flere jurister mener betalingen må oppfattes som et ulovlig valgkampbidrag siden det skjedde rett før valget.

PS! Sett denne? Pornostjernens advokat til VG: Kan føre til at Trump må gå av

Denne artikkelen handler om Donald Trump

Amerikansk politikk