Putin: Russland er klar til å bruke atomvåpen om vi blir angrepet

Publisert: 01.03.18 12:19 Oppdatert: 01.03.18 16:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-01T11:19:15Z

Vladimir Putin (65) viste stolt frem video av nye atomvåpen som kan nå USA – uten å bli stoppet av rakettskjold – da han torsdag formiddag holdt sin tale om «rikets tilstand» i Moskva.

Han lovte også å svare med samme mynt om Russland eller noen av deres allierte skulle bli angrepet med atomvåpen.

Presidenten viste fram en ny generasjon atomvåpen, og han fastslo at rakettene er så avanserte at de kan lure alle rakettskjold. Han lanserte også et nytt atomdrevet missil som han hevdet hadde «ubegrenset rekkevidde».

– Ingen andre i verden har noe slikt, sa president Putin stolt.

Han hadde et Starwars-lignende videoshow med militære nyheter. Putin oppmuntret folk til å sende inn forslag til navn på noen av de nye våpnene. Det gjaldt blant annet en ny undervannsdrone, som han også viste fram.

Vladimir Putin snakket om hvor mange flere langdistansevåpen Russland har nå sammenlignet med fem-seks år siden.

– Hvis atomvåpen blir brukt mot Russland eller våre allierte, så vil vi reagere umiddelbart, uavhengig av konsekvensene. Vi vil beskytte våre interesser, sa Putin.

To og en halv uke gjenstår til det russiske presidentvalget. Putin nekter å stille i valgdebatter, men dagens tale i føderasjonsrådet var i praksis en valgtale.

Det er ventet at Putin vil vinne lett valget. Meningsmålingene viser at han har flere ganger større oppslutning enn alle de andre kandidatene til sammen. Det snakkes om at Kreml har et mål om «70–70»: 70 prosent oppslutning om Putin og 70 prosent valgdeltagelse. Det siste blir trolig det vanskeligste.

Putin sa at Russlands kraftig «strategiske avskrekking» innebar at «den amerikanske innsatsen for millitært overherredømme, har vært sløsing med penger og innsats».

– Du klarer ikke å holde Russland nede, sa Putin.

I tillegg til en patriotisk del med militære nyheter og løfter om at Russland skal bli sterkere militært, kom Putin med en rekke løfter til sine velgere.

Her er noen punkter:

* Putin lovte å halvere fattigdommen i løpet av de neste seks årene – som tilsvarer presidentperioden.

* Han la også frem et hårete mål om at forventet levealder for russerne skal øke fra dagens 73 år til over 80 innen 2030. Forventet levealder er nå 65 år for menn og 77 år for kvinner.

* Nok en gang pekte Putin på Russlands store ambisjoner i Arktis. Han varslet at Russland vil modernisere sin militære infrastruktur for å beskytte russiske interesser i nordområdene. Han trakk også fram den atomdrevne isbryterflåten, og mente at trafikken gjennom Nordøstpassasjen skulle tidobles innen 2024.

* Putin sa at Russland snart kan sette i gang den nye mobiltelefongenerasjonen 5G.

* Han lovte å fordoble investeringer i veier. Russland er kjent for mye dårlige veier.

* Putin snakket også om flere naturparker og miljøsatsing, uten å komme med konkrete ting.

* Presidenten setter ambisiøse mål for russisk økonomi, og sa at Russland skal være en av de fem største økonomiene i verden.