MÅTTE UTENLANDS: Emma Shannon (37) fikk ingen helsehjelp i hjemlandet Irland da hun var gravid med et døende barn. Hun så seg nødt til å reise til England for å ta abort. Foto: Nina E. Rangoy

Legene ba Emma (37) bære et dødssykt barn ut svangerskapet

Publisert: 25.05.18 09:53 Oppdatert: 25.05.18 11:01

UTENRIKS 2018-05-25T07:53:53Z

DUBLIN ( VG ) Selv om legene visste at det fem måneder gamle barnet som Emma Shannon (37) bar på, ikke kunne overleve, ble hun ikke gitt andre muligheter i hjemlandet Irland, enn å fullføre graviditeten og føde et dødt barn.

Lyktestolpene i Emma Shannons hjemby Wexford er dekket av plakater med fostre og nyfødte barn. «Stem nei til abort på bestilling» står det. På et kornete, forstørret ultralydbilde står teksten «Jeg er 22 dager gammel og hjertet mitt slår allerede.»

Her sør i Irland er det abortmotstanderne som dominerer bybildet før fredagens folkeavstemning om å fjerne grunnlovstillegget som forbyr abort. På den katolske skolegudstjenesten i sentrum har presten akkurat holdt en preken om den aktuelle avstemningen, hvor han ber for «de fortapte kvinnene som har syndet.»

Trebarnsmor Emma Shannon er en av dem han snakker om.

Kunne ikke overleve

Starten på Emmas tredje svangerskap var tilsynelatende fullstendig normalt. Hun var lykkelig over at fire skulle bli fem, småkvalm på morgenen slik hun hadde vært før, og en 12-ukers ultralyd viste ingen avvik fra normalen.

Da hun var 20 uker på vei, dro Emma og mannen Liam til ultralydtime med én eneste spent tanke i hodet: Var familiens nye tilskudd en gutt, eller jente? På sykepleierens ansikt så Emma at noe var galt.

I et sterilt rom med to sofaer og en boks med tørkepapir fikk paret vite at lungene til den lille ikke utviklet seg i det hele tatt, og at blæren og nyrene allerede var ødelagt. Doktoren sa at barnet med hundre prosents sikkerhet ikke ville overleve etter fødselen.

– Det første jeg tenkte var « hva skal jeg si til barna mine?». Lille Erin og Tom gledet seg så uendelig mye til å få en lillesøster eller -bror, forteller Emma Shannon preget, til VG fra en grønn sofa med havsutsikt.

Leger: - Må bære dødssykt barn

De irske legene sa til Emma at babyen hennes kunne tenkes å leve så lenge den var i magen hennes, men at den lille, uten lunger, uansett ville kveles ved sitt første åndedrag, forteller Emma. Hun tørker noen tårer med håndbaken. Tre år etter sitter sorgen og savnet fortsatt i henne.

Fordi abort i Irland er forbudt med mindre moren risikerer å dø, var det kun ett tilbud Emmas irske sykehus kunne gi henne: Å bære det dødssyke fosteret ut ni måneders svangerskap, og føde et barn som aldri ville være levedyktig.

– Jeg sa at nei, det vil jeg ikke. Tanken på at folk skulle fortsette å spørre når barnet skulle komme, at min dengang 5 år gamle ivrige sønn skulle fortsette å snike seg inn til magen min for å kysse den…jeg bare klarte det ikke. Så jeg sa nei, vi er nedbrutt nok allerede. Når det ikke var annet vi kunne gjøre, ville jeg i det minste la den lille dø med så mye fred og verdighet som mulig. Det ville vi gjøre for han.

FAKTA: Over 170.000 irer har reist for abort Mellom januar 1980 og desember 2016, har minst 170.216 kvinner reist fra Irland til sykehus i utlandet for å få utført abort. Nesten samtlige velger Storbritannia, men en liten andel drar også til Nederland. Dessuten er det i snitt tre irske kvinner som hver dag bestiller ulovlige og farlige abortpiller på internett. ( Kilde: Storbritannias helsedepartement / Irish family planning association )

10 kvinner hver dag

For første gang opplevde katolske Shannon å være i en situasjon som nesten 200.000 irske kvinner har vært i før henne.

Hun forsto at med Irlands abortforbud var den eneste muligheten for paret å reise utenlands. Avgjørelsen er én hun i stor grad har holdt for seg selv frem til nå, av frykt for å dømmes. Men før fredagens viktige folkeavstemning har hun bestemt seg for at situasjonen, som ti irske kvinner er i hver dag, må snakkes om.

- Det vi gjorde, gjorde vi ikke av ondskap, men av kjærlighet til vårt barn. Så vi bestemte oss på veien hjem fra sykehuset at vi ville reise. Jeg fortalte det nesten ikke til noen, sier hun.

Overlatt til seg selv

Dagene som fulgte, var ubeskrivelig tøffe for tobarnsfamilien. Fra det sekundet de tok avgjørelsen om bruke et sykehus i England, var det slutt på støtten fra det irske helsevesenet.

Sykehuset som de fikk kontakt med i Liverpool, kunne ikke gi dem time før 2 1/2 uke etter. Å planlegge en kostbar reise og ordne flere dagers barnevakt til barna, for ikke å snakke om alle løgnene de måtte fortelle om hva de skulle gjøre i England, tok på.

Liam og Emma ønsket å ta ferge, men fordi det var var helligdager og utsolgt, sto fly igjen som eneste mulighet.

– Det var som om verden raste sammen da jeg skjønte at å fly innebar at vi ikke kunne ta barnet hjem sammen med oss for å gi han en begravelse, forteller den 37 år gamle irske kvinnen.

«Det var verdig»

Reisen og helsehjelpen tok 30.000 kroner av et allerede stramt familiebudsjett. Dagen før avreise gikk Emma nesten i oppløsning da hun oppdaget at ektemannens pass var utløpt, og flyselskapet ikke ville la han gå ombord. Liam måtte dermed booke en ny billett med et annet selskap, som godtok førerkort som legitimasjon. Det selskapet fløy kun til Manchester.

Dermed måtte Emma gå alene inn på flyet fra Dublin med sykehusbagen. Hun måtte sitte der, blant glade backpackere og reisende pensjonister, og kjenne seg uendelig alene.

Liam fløy til Manchester, og satte seg deretter på et tog for å møte Emma i Liverpool. Der brukte paret ventetiden før inngrepet til å kjøpe gave til barna hjemme. «De trodde vi var på ferie, så vi måtte jo komme hjem med presanger». I magen sparket barnet. De kysset og strøk så mye på magen som de kunne.

Selve inngrepet beskriver Emma slik. « Det tok noen sekunder. Det var ikke bestialsk. Det var verdig.»

PSSSST! Hvem reiser? Voksne og har partnere Det store flertallet, 85 prosent, av kvinnene i Irland som reiser utenlands for å ta abort, er mellom 20 og 39 år gammel. Allers størst er gruppen mellom 20 og 29 år. 70 prosent av dem er gift eller har en fast partner. Rundt halvparten har allerede barn. ( Kilde: Storbritannias helsedepartement)

Asken kom i varebil

Ukene etter at de kom hjem fra Liverpool var tøffe. I fjorten dager ventet de på at asken til gutten som de ga det irske navnet Tadgh, skulle komme hjem.

– Tenk, at når min sønn endelig kom hjem til oss, var det levert av en varebil, sier Emma med spak stemme.

Emma Shannon forteller VG at hun for noen år tilbake ikke hadde tenkt særlig over om hun var for eller mot at Irland skulle åpne for abort. Det var frem til hun opplevde å bære på et barn som var inderlig ønsket, men ikke kunne leve, og kjente hvordan hun ble vendt ryggen til, av både helsesystemet og samfunnet.

Det verste er skammen som kommer med at abort er ulovlig, forteller Emma.

– Hadde det vært tillatt, hadde vi hatt nettverket av familie og venner rundt oss, og ikke minst, vi hadde sluppet stigmaet. Vi kunne snakket om det, og det ville hjulpet til å lege sårene. En kvinne som føder et dødfødt barn i Irland får lov til å sørge , men jeg har liksom ikke rett til sorg, fordi det var jeg som gjorde dette, sier hun, blank på øynene.

Trebarnsmor til urnen

Når Emma og Liam går til stemmelokalet på fredag, er det som foreldre til tre. Et drøyt år etter den tunge opplevelsen ble Emma gravid med Max, en sterkt ønsket og rødkinnet, blid krabat som nå er ett år.

Trebarnsmoren synes det er tøft å gå blant plakatene til abortmotstanderne, men mener kampanjen som tar til orde for å stoppe «abort uten noen som helst grunn», vitner om en uvitenhet.

– Vis meg den kvinnen som vil ha en abort, bare fordi hun kan? Det er alltid, alltid en grunn.