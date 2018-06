Ble tvangsprostituert i Norge etter voodoo-trusler

Publisert: 13.06.18 04:07 Oppdatert: 13.06.18 04:23

Fire nigerianske statsborgere har blitt dømt til opp til 37 års fengsel for omfattende hallikvirksomhet i flere europeiske byer.

Et av ofrene deres var en mindreårig kvinne som ble tvunget til å prostituere seg i Norge, skriver avisen El Mundo.

Klippet negler og tappet blod

Ifølge dommen lurte de kvinner i hjemlandet til å komme til Spania med lovnader om arbeid. Vel fremme ble de tvunget til å selge sex for å betale de fire for å ha hjulpet dem til Europa.

Den samme avisen melder at kvinnene blant annet ble truet med at de ville bli utsatt for voodoo-ritualer hvis de ikke gjorde som de fikk beskjed om.

En av de fire kvinnene som er fornærmet i saken ble først tvunget til å selge sex i en forstad til Madrid. Etter det ble hun sendt til Norge, men i forkant skal de fire har klippet neglene hennes og tappet henne for blod med trusler om at dette skulle brukes i en voodoo-seremoni mot henne hvis hun ikke betalte ned en gjeld på 50.000 euro, nesten en halv million norske kroner.

Klarte å rømme

I Norge skal hun ha blitt tatt av norske myndigheter og sendt tilbake til Spania for deretter å igjen bli tvunget til prostitusjon i Paris i Frankrike. El Mundo skriver at hun derfra klarte å rømme til Belgia.

De to tiltalte mennene og den ene kvinnen ble mandag dømt til 37 års fengsel i en domstol i Madrid. Den andre kvinnen ble dømt til 30 års fengsel. I tillegg må de betale 75.000 euro, over 700.000 kroner til ofrene, heter det i dommen.