MISTENKT: Sjåføren av denne bilen ble observert i nærheten av åstedet. Bilen ble senere funnet forlatt. Foto: Foto: Derbyshire constabulary

Storbritannia: 100-åring døde etter overfall og ran

Publisert: 06.06.18 22:51

UTENRIKS 2018-06-06T20:51:08Z

Den 100 år gamle kvinnen fikk nakken brukket da hun ble overfalt og ranet i slutten av mai. Onsdag morgen døde hun.

100-åringen Zofija Kaczan ble overfalt litt før ni på morgenen, mandag 28. mai, i den engelske byen Derby.

Hun ble frastjålet en veske, og påført flere skader. Deriblant brakk hun nakken og et kinnben, ifølge politiet.

Onsdag morgen døde hun, opplyser det lokale politiet i en pressemelding .

Hun rakk å forklare politiet at raneren kom opp til henne bakfra, og dyttet eller slo henne over ende.

– Denne forbrytelsen er helt forferdelig. Fru Kaczan var høyt ansett i nærområdet, og at hun ble angrepet på denne måten er motbydelig, uttaler etterforskeren med ansvar for saken, Darren De’ath.

– Det finnes folk i Derby som kjenner vedkommende som er ansvarlig for denne forbrytelsen, og jeg vil be dem komme til oss med all informasjon som kan hjelpe oss å holde de ansvarlige til ansvar, fortsetter han.

Politiet opplyser at de har flere ledetråder, og at det skal gjennomføres en obduksjon for å endelig fastslå dødsårsaken til den 100 år gamle kvinnen.

Politiet er interessert i å snakke med alle vitner som kan ha sett noe, og ønsker særlig informasjon om en beige Seat Leon. Sjåføren ble observert i nærheten av åstedet, og bilen ble to dager senere funnet forlatt på en parkeringsplass.

En 39 år gammel mann ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen, men er nå sluppet fri.