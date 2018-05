FORFATTER: Bill Browder i London i 2015 i forbindelse med lanseringen av boken Min krig med Putin. Foto: NINA EIRIN RANGØY

Putin-kritiker arrestert i Madrid

Publisert: 30.05.18 10:23 Oppdatert: 30.05.18 11:04

UTENRIKS 2018-05-30T08:23:57Z

Den britiske forretningsmannen og Putin-kritikeren Bill Browder er pågrepet i Spania.

Bill Browder ble arrestert av spansk politi i Madrid onsdag formiddag.

«I baksete på en spansk politibil på vei til politistasjonen, basert på Russlands arrestordre. De vil ikke si hvilken stasjon», skriver Browder på Twitter. Han la også ut et bilde av arrestordren.

Browder hadde stor suksess som forretningsmann i Russland på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. I 2005 ble han nektet adgang til Russland. Russerne hevdet han var en trussel mot rikets sikkerhet.

Hans russiske advokat Sergej Magnitskij ble fengslet. Magnitskij døde i 2009, etter å ha blitt mishandlet i fengselet. Etter dette har Browder vært en uttalt kritiker av Vladimir Putin og russiske myndigheter, og har ledet en internasjonal kampanje mot korrupsjon og brudd på menneskerettigheter i Russland.

Rik i Russland

I 2015 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Magnitskij-loven, som forbyr innreise for flere personer som skal ha vært involvert i Magnitiskijs død. Flere andre land har senere vedtatt lignende lover.

Browder opprettet fondet Hermitage Capital Management i 1996, som tjente store penger på å kjøpe russiske selskaper. Han økte verdien på selskapene ved å rydde opp i korrupsjon og tvilsomme økonomiske forhold.

I 2013 ble Browder dømt in absentia til ni års fengsel for skatteunndragelse av en russisk domstol. Russland har flere ganger forsøkt å få han arrestert gjennom Interpol og utlevert til Russland. I 2013 ble det også ført rettssak mot den avdøde Magnitskij, som ble posthumt dømt for skatteunndragelser.

I 2015 ga Browder ut boken «Min krig med Putin», der han forteller om sine opplevelser i Russland og kampen for å gi Magnitskij oppreisning.