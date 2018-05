ANGREP: De israelske luftangrepene på Gazastripen ble utført kort tid etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet en kraftig reaksjon på granatilden. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB scanpix

USA ber om hastemøte i Sikkerhetsrådet etter granatangrep mot Israel

NTB

Publisert: 30.05.18 01:49 Oppdatert: 30.05.18 02:07

UTENRIKS 2018-05-29T23:49:51Z

USA ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd etter at bombekastergranater ble skutt mot Israel tirsdag.

I en uttalelse fra USA heter det at angrepet ble utført av Hamas og andre militante grupper.

– Sikkerhetsrådet bør være rasende og reagere på denne voldshandlingen rettet mot uskyldige israelske innbyggere, og de Palestinske lederne må bli holdt ansvarlige for hva de tillater at skjer i Gaza, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Hastemøtet skal ifølge USA finne sted onsdag.

Ifølge den israelske hæren ble tre soldater lettere såret i angrepet fra Gazastripen tidlig tirsdag morgen, da nærmere 30 bombekastergranater ble skutt mot Israel . De fleste av dem ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret, opplyser hæren.

Israelske kampfly angrep i etterkant en rekke mål på Gazastripen, ifølge israelske medier. Minst tre baser tilhørende den militante islamistbevegelsen Hamas og den mindre militsen Islamsk jihad ble ifølge øyevitner truffet.

Hamas og Islamsk jihad har, i en sjelden felles uttalelse, tatt på seg ansvaret for angrepet og sier det var et motangrep. Tre medlemmer av Islamsk jihad ble drept i et israelsk luftangrep søndag, og militsen lovte da å ta hevn.