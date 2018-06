PÅ TALEFOT: USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un under en pause i møtene i Singapore. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ekspert: Tror ikke Kim vil gi opp atomvåpnene

Publisert: 12.06.18 07:24 Oppdatert: 12.06.18 07:49

UTENRIKS 2018-06-12T05:24:20Z

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har ingen grunn til å gi opp atomvåpnene, mener forsker Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump skrev historie tirsdag da de møttes i Singapore tirsdag. Opptakten til møtet har vært preget av krast munnhuggeri og trusler, men de to statslederne anla en vennskapelig tone da de møttes.

– Det virker som at de har truffet med personkjemien, men det er ikke kommet noe substans ut av møtet ennå, sier Tunsjø til VG.

Han løfter fram at en fredsavtale kunne vært et interessant utfall, men tror ikke at Nord-Korea vil gi opp atomvåpnene.

– Hvorfor skal Kim gi opp disse? Han har sultet befolkningen sin de siste 20 årene for å dem.

– Jeg spår at Nord-Korea vil fortsette å være en atommakt om fem år.

Må tenke på de allierte i regionen

Tunsjø peker på at trass flere signaler fra Kim om at han er villig til å ruste ned, men at det så langt ikke er kommet noen konkrete forpliktelser. Det er heller ikke klart hva slags våpen Nord-Korea har og hvor mye de har.

Det Trump er nødt til å forholde seg til, som hans forgjengere har sluppet, er at Nord-Korea har utviklet missiler som kan nå det amerikanske fastlandet. Inntil nå er det USAs allierte i regionen, samt amerikanske baser i området som har vært truet.

– Med denne nye situasjonen kunne man sett for seg at nordkoreanerne ga opp akkurat denne kapasiteten på interkontinentale ballistiske missiler, men beholdt atomvåpnene sine. Men en sånn hestehandel ville ikke sett bra ut for en amerikansk administrasjon og heller ikke med tanke på troverdigheten til deres allierte.

– Dersom en stat som Nord-Korea kan forhandle seg fram til slike avtaler med verdens mektigste stat på bekostning av amerikanske allierte- Sør-Korea og Japan i dette tilfellet- så åpner man jo pandoras boks for hva Russland og en rekke andre aktører rundt omkring i verden kan gjøre.

Vennskapelig tone

De to statslederne møttes tirsdag morgen til en symboltungt møte. Omgitt av nordkoreanske og amerikanske flagg tok de hverandre i hånden i 12 sekunder.

– Ingen av dem var innstilt på å være dominerende. Trump har tidligere brukt lange håndtrykk som en hersketeknikk, men her la han en hånd på Kims skulder, sier Tunsjø.

Etter håndtrykket snakket de to sammen i 41 minutter, kun med sine tolker tilstede. Møtet ble fulgt av et lunsjmøte.

Kim har oppfylt faren og farfarens store drøm: Gjorde Nord-Korea til atommakt

– Det er grunn til å være optimistisk. De første par skrittene ser ut til å ha gått bra, sier Geir Helgesen som er direktør ved Nordisk Institut for Asia-studier i København til NTB.

Han mener at man må ha realistiske forventninger til hva som kan komme ut av dette første møtet.

– Hvis noen har forventet at de skulle bli enige om full atomnedrustning og en fredsavtale på det første møtet, så har det vært en overdreven forventning. Det viktigste av alt er at det er dialog. Nå kan de to be sine folk fortsette dialogen på de områdene som er viktige, sier han.

Fredsavtale på Korea-halvøya er en mulighet

Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning tror heller ikke at Kim er villig til å gi opp atomvåpnene, men vektlegger viktigheten av møtet for Sør-Korea.

– Møtet er et uhyre viktig steg på veien for tilnærmingsprosessen mellom Sør- og Nord-Korea. De er de som har drevet denne prosessen, og den har utgangspunkt i at Moon (Sør-Koreas president) ble valgt i fjor på tilnærmingen om dette, sier Tønnesson til NTB.

De to landene på Korea-halvøya er formelt i krig med hverandre fordi det kun ble inngått våpenhvile, men aldri underskrevet noen fredsavtale etter Korea-krigens avslutning i 1953.

– Jeg regner det som sannsynlig at en eventuell felleserklæring vil inneholde noe om en fredsavtale. Det kan være at det er enighet om å sette i gang forhandlinger om en fredsavtale. Om de vil lage litt teater av det, kan de erklære en slutt på Koreakrigen og si at de inngår en fredsavtale, men så må innholdet i den forhandles.