I SORG: Disse kvinnene, avbildet lørdag, sørger over 16-åringen som ble brent til døde forrige uke.

Nok en tenåring voldtatt og satt fyr på i India

Publisert: 08.05.18 05:27

2018-05-08

Ifølge politiet i India er en 17-åring nå på sykehus med brannskader på 70 prosent av kroppen.

CNN skriver at nok en tenåring skal ha blitt voldtatt og satt fyr på i India . Overgrepet skal ha skjedd i staten Jharkand, bare dager etter at en 16-åring ble overfalt på lignende vis i samme stat.

Det har vært en serie brutale overfall av kvinner i India de siste månedene, noe som har ført til protester i hele landet.

Politisjef i Pakur-distriktet i Jharkand, Shailendra Prasad Barnwal, skal ha opplyst at det siste offeret, en 17-årig jente, mandag kveld var på sykehus med brannskader på 70 prosent av kroppen.

En mistenkt er i politiets varetekt, men er så langt ikke siktet. Ifølge CNN ble 17-åringen angrepet mens hun oppholdt seg i hjemmet til en slektning. Den mistenkte, som hun skal ha kjent fra før, angivelig tok seg inn i boligen, forgrep seg på henne før hun ble dyntek i parafin og satt fyr på. Naboene skal ha hørt jenta rope på hjelp og brakt henne til sykehus.

– Hun er under behandling og tilstanden er normal. Alle organene fungerer normalt og hun snakker og responderer på våre spørsmål, opplyser Barnwal.

Etterforskningen er pågående.

Det var fredag det første angrepet i Jharkand fant sted. Da ble en 16-åring brent til døde etter at hun hadde gått til myndighetene og rapportert en gjengvoldtekt. Landsbyrådet skal ha dømt de anklagede mennene til å ta 100 situps og gitt dem en bot på 50.000 rupier. Etter å ha fått denne straffen skal de mistenkte ha brent ned huset jenta bodde i med henne inni.

Barnwal sier det ikke er noen sammenheng mellom de to sakene, som fant sted på ulike kanter av staten.

Mandag ble også rettssaken etter kidnappingen, gjengvoldtekten og drapet på en 8-årig jente flyttet.

Forrige fredag tok en 55 år gammel mann livet sitt etter å ha blitt anklaget for å ha voldtatt en ni år gammel jente i delstaten Andhra Pradesh, og forrige mandag døde en seks år gammel jente som i april ble funnet bevisstløs på en skole i delstaten Odisha. Jenta var voldtatt, hadde hodeskader og kveningsmerker, og en 23-åring er pågrepet, mistenkt i saken.

India har nylig vedtatt et lovforslag om strengere strafferammer for seksuelle overgrep mot barn, deriblant dødsstraff for dem som blir kjent skyldige i å ha voldtatt jenter under tolv år. Loven trer i kraft om den blir godkjent i Parlamentet.

I 2016 ble det anmeldt nær 39.000 voldtekter i India, men det reelle antallet antas å være langt høyere. CNN siterer det nasjonale krimregisteret på at rundt 100 seksuelle overgrep blir rapportert til politiet i India daglig.

