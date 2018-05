Blokkbrannen i London: Neda visste han skulle dø – slik tok han farvel med familien

Publisert: 21.05.18 21:58

UTENRIKS 2018-05-21

Flere rystende historier kom fram under høringen av storbrannen i London. Tårene trillet mens familiemedlemmer og vitner fortalte om brannen som tok livet av 72 mennesker.

Det var i juni i fjor at det brøt ut brann høyblokken Grenfell Tower i bydelen Kensington. Brannen spredte seg raskt i de 24 etasjene. Den krevde 72 liv, og 108 ble skadet.

Mandag startet høringen, som skal gå over flere dager, og som skal komme til bunns i hva som skjedde den skjebnesvangre dagen.

Mohamed Saber Neda, som jobbet som sjåfør, bodde i toppetasjen av Grenfell Tower. Da han forsto at flammene kom til å ta livet av ham, ringte han sine nærmeste og la igjen en beskjed på morsmålet Dari. Lydopptaket av telefonbeskjeden ble frigjort under dagens høring.

– Adjø. Vi skal nå forlate denne verdenen, adjø. Jeg håper jeg ikke har skuffet dere. Ha det alle sammen, sa han i meldingen som ble offentliggjort under høringen ifølge The Guardian.

Advokat Martin Howe leste opp en uttalelse på vegne av Saber Neda sin kone.

– Det er så trist at min elskede mann ikke vil være med oss under Farhads bryllup. Og kan ikke være der for å se og holde sine barnebarn, eller kunne dele gleden ved å bli besteforeldre. Håpene og drømmene våre er knust.

– Håpet på et mirakel

Familien Neda var en av de første som vitnet under høringens første dag. Også Marcio Gomes, som mistet sin ufødte sønn i brannen, vitnet.

– Jeg holdt sønnen min i armene, og håpet og ba for et slags mirakel som gjorde at han kunne åpne øynene sine, bevege seg eller lage en lyd. Som vi vet, skjedde det aldri, sa han tydelig berørt ifølge The Guardian.

Sønnen Logan Gomes døde i morens mage mens hun lå i koma etter skader fra brannen. Mens Gomes fortalte sin historie viste han bilder fra babyrommet de hadde innredet til den kommende sønnen i 21. etasje i Grenfell Tower.

Advokat Richard Millet åpnet dagens høring med å beskrive brannen som «den mest tragiske enkelthendelsen i dette landet siden andre verdenskrig».

Videre sa han at Grenfell Tower var hjemmet til disse menneskene, et sted de burde ha vært trygge.

– Dette var et fellesskap hvor de jobbet, bodde, lekte og ba sammen ... og mange av dem døde sammen også.

Dennis Murphy (56), som døde etter å bli innestengt i leiligheten sin i 14. etasje, ble hedret av søsteren sin.

– Det har skapt et stort hull som aldri kan blir fylt igjen, sa hun og la til:

– Det er ingen grunn til at noen i hele verden skal bli tvunget i døden på en så grusom måte, sa Anne-Marie Murphy ifølge Sky News.

BBC: Selskap brøt brannsikkerhet

Etterforskning utført av BBC Panorama viser at isolasjonen som ble brukt på bygningen ikke har bestått branntester. Isolasjonen var ny og ble lagt i forbindelse med en oppussing året før brannen.

Ifølge vitner på stedet under brannen tok det bare 15 minutter før kledningen av bygningen var i full fyr.

Selskapet som står bak isolasjonen er Celotex. Typen isolasjon som ble solgt til Grenfell Tower holder bare mål hvis det legges sammen med spesifikke typer kledning. Men ifølge BBC Panorama var ikke kombinasjonen av isolasjonen og kledningen som ble brukt på høyblokken brannsikkert.

BBC Panorama hevder også at selskapet Celotex feilinformerte kjøpere som på grunn av brannsikkerhet ikke kunne bruke den aktuelle isolasjonen – deriblant Grenfell Tower og flere andre, skriver The Independent.

Beboerne hadde før brannen uttrykt bekymring omkring brannsikkerheten i blokken med tanke på rømningsveier, plasseringen av varmvanntanker og lys i rømningsveiene. Utleierne svarte i 2014 beboerne med at de burde holde seg innendørs hvis det ble brann.

I etterkant av storbrannen i London ble hundrevis av beboere i London evakuert fordi de hadde samme type plastpanel som Grenfell Tower.

