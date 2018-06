JERNHÅND: Eritreas president Isaias Afwerki har styrt landet og undertrykt befolkningen siden Eritrea fikk sin uavhengighet i 1993. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

For 17 år siden ble Vanessas onkel hentet av politiet i Eritrea - han er ennå ikke kommet tilbake

Publisert: 13.06.18 01:37

UTENRIKS 2018-06-12T23:37:52Z

– Jeg vil holde makthaverne i Eritrea ansvarlige for alle de brudd på menneskerettighetene de har begått, sier den svensk-eritreiske aktivisten Vanessa Berhe (21).

En spinkel skikkelse inntar podiet på Oslo Nye Teater. Men Vanessa Berhes historie er sterk og tragisk, og den vokser etter hvert som hun forteller om lidelsene, sulten og det politiske diktaturet i familiens hjemland, Eritrea . Den unge kvinnen tar utgangspunkt i sin onkels skjebne. En han deler med tusener av eritreere som ennå ikke har greid å flykte landet.

I 2001 banket politiet på døren hjemme hos den den kjente fotojournalisten og systemkritikeren, Seyoum Tsehaye. Han ropte til sin gravide kone at han bare skulle i et politiavhør og at han kom hjem senere på kvelden.

– Det er gått 17 år, og onkel har ennå ikke kommet tilbake, sier Vanessa Berhe til VG.

Vanessas familie kom til Sverige på slutten av 1980-tallet, og 21-åringen er født og oppvokst i Stockholm.

– Gjennom hele min oppvekst har mor fortalt oss om fengslingen av onkel Seyoum og hans innsats som opposisjonell. Onkel var opptatt av vanlige eritreeres liv, og hans uredde opptreden og den manglende respekten han turte vise for det undertrykkende regimet i Eritrea, gjorde ham populær blant folk. Men prisen for dette har han måttet betale dyrt for, sier Vanessa Berhe.

Hun kommer ofte med sitat fra den den fengslede onkelen. «Lederne av i dag dreper fremtidens ledere», er ett av dem.

Eritrea * Republikk på Afrikas Horn. * Eritrea var tidligere italiensk koloni, men ble i 1952 en del av Etiopia. Etter en 30 år lang frigjøringskamp ble landet uavhengig i 1993. * Isaias Afewerki har vært president siden uavhengigheten. * Etiopia og Eritrea gikk igjen til krig i 1998. Den varte i to og et halvt år, og titusener ble drept. Grensekonflikten mellom landene er fortsatt ikke løst. * Myndighetene har slått hardt ned på politisk opposisjon og uavhengige medier. Menneskerettsgrupper regner regimet som et av verdens mest undertrykkende. * Eritrea er et av verdens fattigste land til tross for store mineralressurser. Gruvedrift har gitt økonomien et oppsving de siste årene. * Eritreere utgjorde i 2017 den nest største gruppen asylsøkere til Norge (869). * Det bor i dag 26.218 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Eritrea. Kilder: NTB, SSB og CIA World Factbook

Energisk og oppglødd forteller hun om sin egen politiske oppvåkning. Og da hun som 16-åring forsto at hun var mer eritreer enn svenske.

– Jeg følte at jeg hadde en forpliktelse å kjempe for et uavhengig og demokratisk Eritrea på min måte. Jeg måtte stå opp for familiens hjemland, uansett hvor lang tid det tar før vi lykkes å få til en forandring i Eritrea, sier hun.

Med onkelens motto: «Hvis ikke vi gir folket en stemme, vil ingen andre gjøre det», som ledesnor, tok Vanessa Berhe intiativet til kampanjen, «onedayseyoum», dedikert til onkelen og de over fem millioner menneskene som bor i det skakkjørte landet på Afrikas horn. Styrt av et av verdens verste regimer.

– Lidelsene er ufattelige i Eritrea og verdenssamfunnet holder seg helt i ro. Journalister og opposisjonelle fengsles. De holdes i fengsler ute i ørkenen. Ingen får besøk, ingen løslates. Tusener av eritreere flykter fra landet hver måned, sier hun.

– Derfor er jeg glad for at kampanjen jeg startet fikk så stor oppmerksomhet i Sverige. Og etter hvert også i utlandet. Jeg anser meg som privilegert som er så heldig å være født i et land utenfor Eritrea. Et land hvor det å si sin mening er en del av mentaliteten og det politiske systemet. Sverige er et trygt og godt demokrati som jeg er en del av, derfor hadde jeg ingen unnskyldning for å tie stille. Jeg måtte gjøre noe for familiens hjemland sier Vanessa Berhe.

Hennes opptreden under Oslo Freedom Forum vakte stor interesse og beundring. Nå har den 21-årige kvinnen har staket ut kursen for sitt akademiske livsløp og som skal gavne det hun brenner mest for livet: Et fritt Eritrea.

– Jeg var heldig og fikk et Wallenberg-stipend for å kunne studere jus i USA, og nå leser jeg internasjonal rett ved University of London. Som advokat for menneskerettigheter håper jeg en gang å kunne bidra til at regimet i Eritrea blir stilt til ansvar for de grusomme handlingene det har begått, sier Vanessa Berhe.

PS! Regjeringspartiet i Etiopia sier landet vil akseptere grensen til Eritrea, som en FN-støttet kommisjon har fastsatt, og dermed avslutte konflikten mellom de to landene, som var i en blodig krig fra 1998 til 2000.