GÅR FOR FULLT: Morten Brandtzæg er konsernsjef på Nammo, som opplever et enormt behov for artillerigranater.

Nammo og Kongsberg må øke våpenproduksjonen: − Et voldsomt trykk

BRUSSEL (VG) De største norske forsvarsprodusentene merker nå trykket fra Nato-landene og Ukraina for å få opp produksjonen av våpen og ammunisjon. Både Nammo og Kongsberg gjør milliard-investeringer.

Nammo investerer over en milliard kroner i Raufoss-anlegget, noe som antydes å skape minst 200 nye jobber innen to-tre år.

Kongsberg Gruppen bygger en ny missilfabrikk som skal være ferdig neste år.

NATO og EU søker langsiktige rammeavtaler for å hjelpe forsvarsindustrien med å investere i ny produksjon. EU har planlagt bestillinger på en million artillerigranater til Ukraina innen ett år.

– Det er et voldsomt trykk fra Nato her nå, sier konsernsjef Morten Brandtzæg på Nammo til VG.

– Nå trommer Europa og NATO sammen det de har av ressurser for å få økt kapasiteten på produksjon. Men det krever investeringer som Nammo ikke kan gjøre alene, legger han til.

Europa er i kritisk mangel på ammunisjon. Torsdag har forsvarsministrene i Nato møtt toppledere fra forsvarsindustrien i et forsøk på å sette ytterligere fart i produksjonen. Av 20 bedrifter var to norske.

Enormt forbruk

Når Ukraina bruker anslagsvis 6–7000 artillerigranater hver eneste dag, blir det 2,4 millioner på ett år.

– Hvis vi bare skulle bygge en fabrikk som skulle produsere det Ukraina trenger av artillerigranater, så måtte vi investere 35 milliarder kroner. Det er det Nammo har investert i produksjon de siste 50 årene, forklarer Nammo-sjefen.

Nammo - en av fire større europeiske produsenter av artilleriammunisjon - gjør nå investeringer for over en milliard kroner på Raufoss. Det er mye for en virksomhet som hittil har omsatt for om lag to milliarder i året.

Brandtzæg antyder minst 200 nye jobber der innen to-tre år.

– Så vi investerer det vi kan, men det monner ikke i forhold til de volumene vi forventes å levere, sier konsernsjefen.

– Når det er kø, hvem bestemmer hvilke kunder som får først?

– Våpenhandlere skal ikke drive politikk. Det overlater vi til norske myndigheter, sier Brandtzæg.

INVITERT TIL NATO: Konsernsjefene Morten Brandtzæg på Nammo og Eirik Lie fra Kongsberg-gruppen møtte forsvarsministrene i Nato torsdag.

Ny missilfabrikk

Kongsberg-gruppen bygger en ny fabrikk for missiler i hjembyen. Den skal stå ferdig neste år.

– Det har vært en wakeup-call nå. For Kongsbergs del har vi sett en økende etterspørsel etter missiler og luftvern over tid, også før invasjonen i Ukraina. For egen regning investerer vi nå i ny kapasitet for produksjon, sier konsernsjef Eirik Lie til VG.

Nato hadde invitert 20 bedrifter fra forsvarsindustrien til å møte forsvarsministrene. To av dem var altså norske.

Langsiktige rammeavtaler som går over flere år skal hjelpe forsvarsindustrien til å investere i ny produksjon. Nato etterspør slike kontrakter. For egen regning har EU varslet bestillinger av en million artillerigranater til Ukraina, som skal leveres innen ett år.

Så skal lagrene i Nato-landene fylles opp:

– De nye målene vil være vesentlig høyere enn de nåværende. Krigen i Ukraina har vesentlig redusert beholdningen av ammunisjon, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg før forsvarsministermøtet torsdag morgen.

Beskyldes for sommel

I januar dro forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Raufoss med en bestilling til Nammo på ammunisjon til artilleri for 2,4 millioner kroner.

Da sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at det hastet med leveransene .

«Det er helt sentralt at dette skjer raskt», sa Gram.

Først 6.juni ble anskaffelsen godkjent i Stortinget. Kontrakten er ennå ikke undertegnet, men forhandlingene er i sluttfasen. Det sier både Gram og Brandtzæg nå, fem måneder senere.

Men regjeringen og forsvarsministeren risikerer bråk med Stortinget for at kontrakten ennå ikke er undertegnet:

– Dette har gått altfor tregt. Forsvarsministeren må nå levere. Europa trenger ammunisjon raskt, sier Hårek Elvenes (H), medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Avviser sommel

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram avviser kritikken:

Han sier til VG at den første bestillingen på ny langtrekkende ammunisjon for artilleri til Nammo gikk allerede i fjor.

– Vi har ikke somlet, men snarere fremskyndet bestillinger artilleriammunisjon for flere år fremover. Vi har bestilt ammunisjon i et volum som vi aldri har gjort tidligere, og i den største bestillingen de noensinne har fått.

– Nammo ble varslet i januar. I mellomtiden har Nammo vurdert hvordan de kunne øke produksjonen. Og de har hatt kontakt med sine leverandører for å bestille innsatsvarer. Store verdier skal håndteres på en skikkelig måte, sier Gram.

Konsernsjef Morten Brandtzæg vil ikke kritisere regjeringen for å ha brukt lang tid.